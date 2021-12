El departamento de policía de Los Ángeles trabajó con una empresa polaca que se especializa en "comunicaciones estratégicas" para monitorear las redes sociales y recopilar millones de tweets el año pasado, con el objetivo de espiar a los líderes de Black Lives Matter.

Los documentos internos de LAPD (Departamento de Policía de Los Ángeles) obtenidos por el Centro Brennan para la Justicia a través de solicitudes de registros públicos, revelaron que el departamento realizó una prueba de un mes del software de monitoreo de redes sociales de Edge NPD. Se trata de una empresa que normalmente trabajaba en publicidad y marketing, que no tenía experiencia previa en cuestiones policiales y tenía su base a miles de millas de distancia en Varsovia, Polonia.

Durante la prueba en el otoño de 2020, Edge NPD rastreó tweets en aproximadamente 200 palabras clave para LAPD, según muestran los registros. Ademas, en el proceso, el software recopiló millones de tweets.

El conjunto de datos incluyó decenas de miles de tweets relacionados con Black Lives Matter y protestas por la justicia racial, algunos de ellos de prominentes activistas negros fuera de Los Angeles y civiles privados que abogan por reformas.

Los registros sugieren que LAPD estaba interesado en utilizar los servicios de la compañía, en parte para ayudar al departamento a responder a las “narrativas negativas”. También tenía como objetivo señalar posibles amenazas. Los documentos no revelaron qué hizo la policía con los datos recopilados y el departamento no realizó comentarios y si se confirmó que finalmente no se hizo un contrato permanente con la firma.