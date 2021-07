La nave espacial suborbital reutilizable, desarrollada en China, realizó su vuelo inaugural con éxito el viernes pasado, despegando y regresando a salvo a la Tierra. Los expertos elogiaron el progreso de las naves espaciales reutilizables como un paso importante hacia el desarrollo de aviones espaciales de fabricación propia, habiendo sentado una base sólida para más transbordadores Tierra-espacio.



La nave espacial, que fue lanzada desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan en la provincia de Gansu, noroeste de China, aterrizó en un aeropuerto en Alxa Right Banner en la Región Autónoma de Mongolia Interior del norte de China.



Sirvió como un proyecto de demostración y verificación de vuelo, anunció el viernes en un comunicado el contratista espacial estatal China Aerospace Science and Technology Corp (CASC).



El desarrollo es una integración avanzada de tecnologías aeroespaciales y de aviación, e "indica la transición de China de una gran nación espacial a una fuerte", dijo CASC, informó China Space News, que es coeditada por CASC y otro gigante de la industria China. Academia de Tecnología Espacial.



Había sentado una base sólida para la tecnología de transporte espacial-terrestre reutilizable, lo que representa el primer paso del país para lograr un desarrollo innovador e independiente en este campo, según el comunicado.



La Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional compartió la noticia en sus cuentas oficiales de redes sociales y dijo que la misión era un "proyecto de investigación científica nacional original y líder".



Si bien no se revelaron imágenes ni más detalles, el vuelo pronto provocó oleadas de atención entre los internautas curiosos. Sin embargo, respondiendo a su curiosidad, la administración se limitó a decir, con algo de orgullo: "Esto es demasiado avanzado para ser exhibido".



Song Zhongping, analista espacial y comentarista de televisión, le dijo al Global Times el domingo que las naves espaciales suborbitales, que se utilizan para enviar cargas útiles a unos 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, podrían servir para una variedad de propósitos, como transportar satélites.



Las naves espaciales suborbitales también se pueden convertir en vehículos para viajes espaciales, ya que despegan verticalmente y aterrizan horizontalmente, señaló Song.



"El punto culminante más notable de esta misión es la capacidad de reutilización de la nave, ya que ha verificado una serie de avances en materiales y tecnologías que se requieren en el desarrollo de un vehículo capaz de regresar de forma segura a la Tierra", dijo Song.



Las tecnologías necesarias para los vuelos espaciales suborbitales reutilizables son aún más exigentes, ya que la nave espacial había experimentado tanto el entorno en el espacio como bajo la influencia atmosférica de la Tierra.



"El dominio de las tecnologías por parte de China impulsará en gran medida la investigación en aviones espaciales, habiendo sentado una base sólida para desarrollar uno propio en el futuro", dijo Song.



China lanzó una nave espacial experimental reutilizable en septiembre de 2020 a través de un cohete portador Long March-2F desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan. Después de pasar dos días en órbita, regresó a salvo al lugar de aterrizaje programado.



El exitoso vuelo en 2020 marcó un avance importante para China en la investigación de naves espaciales reutilizables, y se espera que ofrezca un transporte de ida y vuelta conveniente y de bajo costo para el uso pacífico del espacio, según la Agencia de Noticias Xinhua.