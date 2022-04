Un equipo de científicos internacionales dirigido por la NASA ha desarrollado un nuevo mensaje que propone transmitir a través de la galaxia con la esperanza de hacer el primer contacto con extraterrestres inteligentes.

La misión interestelar, conocida como Beacon in the Galaxy, se abre con principios simples para la comunicación, algunos conceptos básicos de matemáticas y física, los constituyentes del ADN, y se cierra con información sobre los humanos, la Tierra y una dirección de retorno en caso de que haya destinatarios distantes.

El grupo de investigadores, encabezado por el Dr. Jonathan Jiang del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California, dice que con mejoras técnicas, el mensaje binario podría transmitirse al corazón de la Vía Láctea por el conjunto de telescopios Allen del Instituto Seti en California y el telescopio de 500 metros. Radiotelescopio esférico de apertura en China.

En un artículo preliminar , que no ha sido revisado por pares, los científicos recomiendan enviar el mensaje a un denso anillo de estrellas cerca del centro de la Vía Láctea, una región que se considera la más prometedora para que haya surgido vida. “La humanidad tiene, afirmamos, una historia convincente para compartir y el deseo de saber de los demás, y ahora tiene los medios para hacerlo”, escriben los científicos.

El mensaje, si alguna vez sale de la Tierra, no sería el primero. The Beacon in the Galaxy se basa libremente en el mensaje de Arecibo enviado en 1974 desde un observatorio del mismo nombre en Puerto Rico. Eso apuntó a un cúmulo de estrellas a unos 25.000 años luz de distancia, por lo que no llegará pronto. Desde entonces, una gran cantidad de mensajes se han enviado al cielo, incluido un anuncio de Doritos y una invitación, escrita en klingon, a una ópera klingon en La Haya.

Tales intentos de comunicación interestelar no son sencillos. Las probabilidades de que una civilización inteligente intercepte un mensaje pueden ser extremadamente bajas, e incluso si se estableciera contacto, establecer una conversación fructífera podría resultar frustrante cuando una respuesta puede demorar decenas de miles de años. Es posible que los extraterrestres ni siquiera entiendan la señal: como prueba del mensaje de Arecibo, Frank Drake, su diseñador, envió la misiva a algunos colegas científicos, incluidos varios premios Nobel. Ninguno de ellos lo entendió.

También hay otras preocupaciones. Hace más de una década, el profesor Stephen Hawking advirtió que los humanos deberían abstenerse de enviar mensajes al espacio en caso de que atraigan la atención equivocada. “Si los extraterrestres nos visitan, el resultado sería muy parecido al de la llegada de Colón a América, lo que no fue bueno para los nativos americanos”, dijo en un documental del canal Discovery.

Pero el Dr. Jiang y sus colegas argumentan que una especie alienígena capaz de comunicarse a través del cosmos bien podría haber aprendido el valor de la paz y la colaboración, y la humanidad podría tener mucho que aprender de ellos. “Creemos que los avances de la ciencia que se pueden lograr en la búsqueda de esta tarea, si se estableciera la comunicación, superarían con creces las preocupaciones”, escriben.

El Dr. Anders Sandberg, investigador principal del Instituto del Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, dijo: “Mi opinión es que el riesgo y el beneficio general de enviar mensajes son pequeños; es mejor y más seguro para nosotros mudarnos al espacio y, con suerte, encontrar vecinos cuando ambos seamos especies adultas”.

Pero dijo que valía la pena pensar en cómo podemos comunicarnos con los extraterrestres. “Creo que es algo que deberíamos considerar como un entrenamiento para aprender a coordinarnos mejor como especie”, agregó.