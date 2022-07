Las encuestas hace tiempo que no favorecen a Joe Biden. Pero,ultimamente, la cosa va de mal en peor y en la última muestra, difundida por el periódico The New York Times, quedó claro que su situación es por demás delicada: solo el 24% de los demócratas avalaría su reelección.

El presidente ha cometido un error detrás del otro y se ha expuesto reiteradamente como una persona sin la competencia adecuada para llevar adelante el país, y eso, los norteamericanos lo facturan caro.

Ahora, un grupo importante de dirigentes de su propio partido esta a la búsqueda de candidatos que puedan ser mas competitivos. Kamala Harris, su vice, o el secretario de Transporte, Pete Buttigieg son los postulantes mas relevantes por ahora.

Además, existe una liga de gobernadores demócratas que ha empezado a mostrar ya un perfil nacional, entre los que están Gavin Newsom, de California, Roy Cooper, de Carolina del Norte, o J. B. Pritzker, de Illinois.

Este último aseguró hace pocos días que es “ciertamente posible” que Biden tenga que enfrentar a otro candidato en las primarias.