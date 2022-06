La hija de Elon Musk no 'desea estar relacionada' con el CEO de Tesla, pide que se elimine el apellido 'Musk'.La petición que realizó se presentó en el Tribunal Superior de California en abril, solo unos días después de su cumpleaños. Optó por cambiar su apellido por el apellido de soltera de su madre, la autora Justine Wilson Musk, quien estuvo casada con Musk durante ocho años y tiene cinco hijos con el director ejecutivo. Comparten la custodia compartida de los cinco hijos.

En cuanto a por qué quería que se cambiara su nombre, según la petición , citó "identidad de género y el hecho de que ya no vivo ni deseo estar relacionado con mi padre biológico de ninguna manera o forma".

Musk ha publicado varios mensajes y memes con un aparente sentimiento anti-LGBTQ en su cuenta de Twitter. En los últimos dos años, el troll multimillonario tuiteó que los pronombres "apestan" y "son una pesadilla estética". En mayo, tuiteó un meme que se burlaba del Mes del Orgullo, y un mes antes, publicó otro que se burlaba de un emoji de "hombre embarazada". Musk también tuiteó que las identidades LGBTQ son "opciones personales".

Sin embargo, su incendiario discurso de cara al público puede diferir de su conducta privada. Él y el artista pop Grimes optaron por criar a su primer hijo juntos con una "paternidad neutral en cuanto al género" , criando efectivamente a sus hijos pequeños sin normas binarias de género. "No quiero asignarles un género en caso de que no se sientan así en su vida", dijo Grimes en una transmisión de YouTube en febrero de 2020.

Musk defendió el derecho a la privacidad de su hija en un comunicado al Daily Beast . “Ella no quiere ser una figura pública”, dijo. “Creo que es importante defender su derecho a la privacidad. Por favor, no delaten a alguien en contra de su voluntad, no está bien”. La audiencia para el cambio de nombre de la joven de 18 años está programada para el viernes, informaron.

Musk y sus diversas empresas han permanecido constantemente en los titulares, desde que su compra de Twitter llegó a sus etapas finales , los trabajadores de SpaceX se rebelaron internamente (y luego fueron despedidos poco después ) y los trabajadores de la fábrica de Tesla demandaron a la compañía por supuestamente despedir trabajadores sin previo aviso.