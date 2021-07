La gobernadora republicana de Alabama ha dicho que es "hora de comenzar a culpar a las personas no vacunadas" por el aumento de casos de Covid-19, en medio de la preocupación de que meses de información errónea sobre la necesidad y la eficacia de las vacunas están impulsando un resurgimiento de las infecciones por coronavirus en varios estados .

Kay Ivey dijo que las vacunas son "el arma más grande que tenemos para luchar contra Covid" y agregó que un aumento en los nuevos casos del coronavirus en Alabama se debe a la renuencia de muchas personas en el estado a vacunarse .

Solo alrededor de un tercio de las personas en Alabama se han vacunado , una de las tasas más bajas de EE. UU.

"Se supone que la gente tiene sentido común", dijo la gobernadora de Alabama . “Pero es hora de empezar a culpar a las personas no vacunadas, no a las vacunadas. Son las personas no vacunadas las que nos están defraudando ".

Ivey agregó que casi todas las nuevas hospitalizaciones y muertes debido a Covid son personas no vacunadas. "Estas personas están eligiendo un estilo de vida horrible de dolor autoinfligido", dijo.

Las críticas de aquellos que son susceptibles de ser vacunados y han optado por no vacunarse a pesar de que las vacunas están disponibles sigue un esfuerzo concertado entre los teóricos de la conspiración y otros en las redes sociales y los medios de comunicación conservadores como Fox News para sembrar dudas sin fundamento sobre la seguridad o necesidad de vacunas a pesar de una gran cantidad de pruebas sobre su capacidad para proteger a las personas de los peores efectos del virus, incluida la muerte.

Algunas de estas falsedades han sido aceptadas por republicanos electos , mientras que otros miembros de alto rango del partido se han negado a respaldar activamente la adopción de vacunas, citando decisiones personales.

Otros, como el líder de la minoría en el Senado y republicano de Kentucky, Mitch McConnell, han manifestado su apoyo a las vacunas desde el principio, aunque de manera discreta y sin llamar públicamente a voces más bulliciosas que buscan sembrar dudas.

Y en Alabama y el vecino Mississippi, por ejemplo, la renuencia a vacunarse puede deberse a factores económicos, así como a la política o al simple temor a una nueva vacuna.