La esposa del teórico de la conspiración Alex Jones fue arrestada en Nochebuena por un cargo de violencia doméstica que según las primeras investigaciones se debe a un "desequilibrio de medicamentos".

Los oficiales ingresaron a Erika Wulff Jones en una cárcel de Austin alrededor de las 8.45 pm del viernes. Los registros de la cárcel mostraron que el hombre de 43 años enfrentó cargos menores de asalto que causó lesiones corporales a un miembro de la familia y se resistió al arresto, registro o transporte. En la tarde del día de Navidad, no había recibido ninguna fianza.

Alex Jones, un residente de Austin y fundador del grupo de medios de derecha Infowars, se negó a decir si había resultado lesionado o dar más detalles sobre lo que sucedió más allá de que creía que estaba relacionado con un cambio reciente de medicación.

“Es un asunto familiar privado que sucedió en Nochebuena”, dijo Jones. "Amo a mi esposa y me preocupo por ella y parece ser una especie de desequilibrio de medicamentos".

La oficina del oficial del condado de Travis no respondió de inmediato a una solicitud del informe sobre el arresto de Wulff Jones y una portavoz no pudo proporcionar información. Un abogado de Wulff Jones no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Jones acudió a los tribunales esta semana, buscando bloquear las citaciones emitidas por el comité de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.

Jones habló en una manifestación en apoyo del entonces presidente Donald Trump que precedió al motín y su colega de Infowars, Owen Shroyer, fue acusado de delitos relacionados con él en agosto. Shroyer ha dicho que es "inocente de los cargos".

Jones dijo que el arresto de su esposa “no concierne a mi política” y que “no fue una especie de cosa odiosa personal ni nada por el estilo”.