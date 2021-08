La atleta olímpica bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya ha dicho que le mostró a la policía en Tokio una petición de ayuda traducida en su teléfono mientras intentaba evitar ser obligada a tomar un avión de regreso a casa en medio de temores por su seguridad.

La velocista de 24 años se negó a abordar un vuelo que se dirigía a Minsk a través de Estambul el domingo después de ser empujada al aeropuerto de Haneda de la capital japonesa en contra de sus deseos porque había criticado públicamente la gestión de su equipo olímpico.

Después de buscar protección de la policía japonesa, voló a Polonia en lugar de Bielorrusia el miércoles.

Polonia, que durante mucho tiempo ha criticado al presidente bielorruso Alexander Lukashenko y ha acogido a muchos activistas de Bielorrusia, ha concedido visas humanitarias a Tsimanouskaya y a su marido.

Al describir públicamente su terrible experiencia por primera vez, la atleta dijo a la agencia de noticias Reuters el jueves que su familia temía que la enviaran a una sala psiquiátrica si regresaba a Bielorrusia, y que su abuela la había llamado para decirle que no regresara.

“La abuela me llamó cuando ya me llevaban al aeropuerto”, dijo Tsimanouskaya. “Tuve unos 10 segundos. Ella me llamó, todo lo que me dijo fue: 'Por favor, no vuelvas a Bielorrusia, no es seguro' ”.

El enfrentamiento del domingo comenzó después de que Tsimanouskaya se quejara públicamente de que sus entrenadores la habían inscrito para participar en una carrera en la que nunca había competido: el relevo de 4 × 400 metros.

Ella dijo que luego se le prohibió competir en los 200 metros programados para el lunes y los oficiales de su equipo la retiraron de los Juegos de Tokio.

Tsimanouskaya dijo que le había dicho a su entrenador el domingo que estaba lista para correr los 200 metros, pero luego fue a hacer una llamada.

“Y en [un] par de horas el entrenador en jefe vino a verme con el representante del equipo y me dijeron que se tomó la decisión de enviarme a casa, no somos nosotros los que tomamos la decisión, solo la estamos ejecutando. Tienes 40 minutos. Tienes que empacar tus cosas e ir al aeropuerto ”, agregó.