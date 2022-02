El ministro de policía de Israel anunció la formación de una investigación a nivel de gabinete después de que un periódico alegara que la policía había utilizado el poderoso software espía Pegasus contra una amplia gama de figuras públicas, incluidos políticos de izquierda y derecha, empresarios, funcionarios y activistas.

Pegasus es una herramienta de piratería de teléfonos móviles fabricada por el grupo NSO de Israel, se utilizó para "buscar inteligencia incluso antes de que se abriera una investigación contra los objetivos y sin órdenes judiciales", dijo el periódico Calcalist en un informe sin fuentes.

Entre los supuestamente identificados como objetivos se encontraban el hijo del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, Avner, y otros miembros de su círculo íntimo, incluidas figuras que han presentado pruebas contra Netanyahu en investigaciones policiales sobre corrupción.

OmerBarlev, el ministro de policía, dijo que estaba estableciendo una comisión de investigación a nivel de gabinete. “No habrá tales fallas bajo mi mandato”, tuiteó sobre las acusaciones de Calcalist, presentándolas como anteriores al gobierno actual.

Al menos tres de los colegas del gabinete de Barlev exigieron una comisión de investigación extragubernamental más independiente.

Al comentar sobre el informe en la Radio del Ejército, Avner Netanyahu dijo que estaba "en estado de shock... Aparentemente, no importa si estoy involucrado en política o no, también te sucederá a ti", dijo.

Los abogados de BenjaminNetanyahu , que niega haber actuado mal, instaron a que se suspendieran los procedimientos en su contra.

Calcalist desencadenó una feroz tormenta política el mes pasado cuando alegó que la policía había realizado interceptaciones telefónicas sin orden judicial de ciudadanos israelíes, incluidos políticos y activistas, utilizando el software espía Pegasus.

El primer ministro, Naftali Bennett, que derrocó a Netanyahu en junio, consideró que los últimos hallazgos de Calcalist eran "muy serios, si es cierto".

“Pegasus y herramientas similares son herramientas importantes en la lucha contra el terrorismo y los delitos graves, pero no estaban destinadas a ser utilizadas en campañas de phishing dirigidas al público o los funcionarios israelíes, por lo que debemos entender exactamente qué sucedió”, dijo. dicho.

El comisionado de policía, KobiShabtai, dijo que cualquier “irregularidad y falla” debe ser “tratada de acuerdo con la ley”.

El periódico también nombró como objetivos a los jefes de varios departamentos gubernamentales, incluidos los ministerios de transporte, finanzas y justicia, así como a los colonos de Cisjordania que supuestamente fueron atacados antes de las evacuaciones de los puestos de avanzada ilegales por parte de las fuerzas de seguridad.

Calcalist dijo que otros objetivos incluían a Rami Levy, que dirige una cadena de populares supermercados de descuento, un alto funcionario sindical de Israel Aerospace Industries, periodistas, incluido el exeditor en jefe del sitio de noticias Walla, y líderes de movimientos de protesta por etíopes y personas con discapacidad. derechos.

Al comentar sobre el último informe, el presidente israelí, Isaac Herzog, dijo: “Este no es un día fácil. El sistema de aplicación de la ley no puede ser descuidado cuando se trata de cumplir la ley. No debemos perder nuestra democracia. No debemos perder a nuestra policía. Y ciertamente, no debemos perder la confianza del público en ellos. Esto requiere un examen profundo y fundamental”.

La ministra del interior derechista del país, AyeletShaked, fue igualmente condenatoria. “Si estas cosas son correctas, entonces estamos hablando de un terremoto, actos que se ajustan a regímenes oscuros del siglo anterior a los que no debemos ser”, dijo Shaked.

“La intrusión masiva en la privacidad de muchas personas es una anarquía que debe detenerse hoy. Se requiere una comisión de investigación externa... La Knesset y todo el público merecen respuestas hoy”.

El lunes por la mañana, el portavoz de la policía, Eli Levy, dijo a la emisora ​​pública de Kan que no comentaría sobre los últimos informes y que el servicio estaba abierto “a una investigación totalmente transparente”.

El informe sugería que entre las justificaciones de las escuchas estaban las acusaciones de que los funcionarios de los ministerios estaban filtrando material a los periodistas, cotejando pruebas en las investigaciones y, en el caso de los organizadores de las protestas, necesitaban ver qué cruces de carreteras podrían estar bloqueados.

NSO ha dicho anteriormente que todas sus ventas están autorizadas por el gobierno y que no administra Pegasus.