El Ínterin Diarrea del viajero: "Lo más importante es rehidratarse, la pastilla de carbón no sirve para nada" "Lo del brote de gastroenteritis en Brasil es lo mismo que hablamos todos los años. La diarrea del viajero es una de las complicaciones más frecuentes. Se pueden prevenir muchísimas cuestiones que no siempre se tienen en cuenta. No les pasa sólo a los que viajan a Brasil. En su mayoría, las diarreas del viajero son autolimitadas, no es necesario automedicarse", explicó la médica infectóloga Elena Obieta, jefa de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Municipalidad de San Isidro y miembro de la SADI.