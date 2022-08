La política y el fútbol se han mezclado durante mucho tiempo en América del Sur, pero tal vez no tanto. El domingo comenzó la Copa Evo, un torneo internacional de fútbol juvenil organizado por el ex presidente de Bolivia Evo Morales y que lleva su nombre, en el trópico cocalero del país.

La preparación estuvo dominada por disputas políticas, con la oposición cuestionando la participación de la federación nacional de fútbol en un torneo que lleva el nombre de Morales.

Morales ha dicho que el propósito del torneo es apoyar el fútbol como una forma de integración. Participan seis equipos de Bolivia y otros seis de toda América.

Morales es un ávido fanático del fútbol. Mientras era presidente, a los 50 años, jugaba con jugar profesionalmente en la liga superior de Bolivia. Promovió el deporte al inaugurar nuevos campos artificiales en todo el país.

Pero con la Copa Evo, algunos de sus oponentes creen que la motivación de Morales es más que el amor por el juego.

En el escenario político, Morales es una figura importante pero disminuida. Aunque es líder del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), ya no está directamente involucrado en el gobierno. Y aunque conserva el apoyo incondicional de algunos sectores de la sociedad, en particular los cultivadores de coca del Chapare, no es tan popular como lo era antes.

Su monopolio del poder durante sus casi 14 años como presidente, y el desafío al resultado de un referéndum sobre si podía exceder los límites de mandato y postularse nuevamente en 2019, lo convirtieron en una figura divisiva, incluso dentro del MAS.

Morales ganó las elecciones de 2019, que fueron disputadas por la oposición, que alegó fraude. El país se paralizó con protestas antes de que el ejército sugiriera la renuncia de Morales. Lo hizo y luego huyó del país. Después de un año de agitación política, el MAS, bajo el exministro de Hacienda Luis Arce, fue reelegido con una victoria aplastante, y desde entonces Morales ha regresado del exilio en Argentina.

Es solo uno de los varios candidatos del MAS que se proponen para las elecciones de 2025, y algunos ven el torneo como su último intento de mantener su nombre en la carrera.

Miembros de la oposición amenazaron con quejarse a la Fifa si la federación nacional de fútbol no se desvincula de un torneo que consideran político. La FIFA, a la que está afiliada la federación nacional de fútbol de Bolivia, tiene una política de neutralidad. La federación nacional de fútbol aclaró que solo estaba brindando apoyo con el arbitraje y el equipamiento, y no estaba organizando ni publicitando el evento.

Los opositores también cuestionaron la fuente de financiamiento del torneo y la decisión de realizarlo en el Chapare, una región productora de coca que describieron como una “zona roja” para el narcotráfico.

En una carta enviada a todos los equipos involucrados, los parlamentarios de la oposición les advirtieron que no mancillaran su reputación y compararon a Morales con Pablo Escobar, de quien dijeron que “traía equipos a jugar en el patio trasero de su casa”.

Los organizadores respondieron, negándose a cambiar el nombre del torneo y declarando que fue pagado por los patrocinadores y las Seis Federaciones de los Trópicos, el sindicato paraguas de cultivadores de coca. Héctor Arce, diputado del MAS, acusó a la oposición de “estigmatizar a toda una región del narcotráfico”.

El Chapare, donde vive Morales y donde su apoyo es más fuerte, es una de las dos principales regiones productoras de coca en Bolivia y a menudo se describe como un estado dentro de otro estado, donde la primera autoridad son los sindicatos cocaleros.

Fue donde Morales saltó a la prominencia política como líder sindical, en un momento en que el gobierno boliviano aún seguía la “guerra contra las drogas” liderada por Estados Unidos, con la erradicación forzosa de la coca que a menudo se tornaba violenta.

Después de que el MAS llegó al poder, expulsó a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos y legalizó una cierta cantidad de cultivos de coca. La violencia cayó y el desarrollo llegó a lugares antes marginados. Pero hay dudas sobre dónde termina exactamente la coca del Chapare.

En los últimos meses, el tráfico de drogas rara vez ha estado lejos de las noticias, con una serie de casos de corrupción de alto nivel, múltiples asesinatos y redadas de drogas, algunas no muy lejos de donde se llevará a cabo la Copa Evo.

Ante las críticas, varios equipos se retiraron del torneo, pero los organizadores trajeron reemplazos.

En tanto, Morales agradeció a la oposición toda la publicidad gratuita. “Sin siquiera intentarlo”, dijo, “la Copa Evo ha llegado a la FIFA”.