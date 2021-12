El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha decidido no disciplinar a ningún miembro del ejército de Estados Unidos por un ataque con drones en agosto en Kabul que mató a 10 civiles, incluidos siete niños, informaron el lunes el New York Times y varios medios de comunicación estadounidenses.

Una revisión interna del Pentágono concluyó el mes pasado que el atentado del 29 de agosto en la capital afgana no violó las leyes de la guerra y no fue causado por mala conducta o negligencia criminal.

El New York Times informó por primera vez sobre la decisión de Austin, citando a un alto funcionario del Pentágono no identificado que dijo que el secretario de Defensa había aprobado una recomendación de dos comandantes militares estadounidenses de no disciplinar a ningún personal involucrado en el ataque.

The Washington Post, NBC News y The Associated Press confirmaron posteriormente la decisión, citando también a funcionarios estadounidenses no identificados.

Cuando se le preguntó sobre la investigación durante una rueda de prensa el lunes por la tarde, el portavoz del Pentágono, John Kirby, no confirmó directamente los informes de los medios.

Kirby dijo que la revisión del mes pasado dejó en manos de los comandantes estadounidenses reprender a los oficiales militares por el ataque con aviones no tripulados si fuera necesario, y que Austin había pedido a dos altos generales recomendaciones sobre cómo proceder después del atentado.

Los generales presentaron sus recomendaciones, que no se ocuparon de "cuestiones de responsabilidad", y Austin las aprobó, dijo Kirby, sin dar más detalles.

"No anticipo que habrá problemas de responsabilidad personal con respecto al ataque aéreo del 29 de agosto", dijo el portavoz a los periodistas.

La administración Biden reconoció en septiembre que el ataque con aviones no tripulados mató a civiles.