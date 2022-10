El gobierno de Estados Unidos está considerando un plan para producir armas conjuntamente con Taiwán según informes japoneses.

Washington quiere aumentar la capacidad de producción de armas diseñadas por Estados Unidos y acelerar su transferencia como parte de un movimiento para reforzar la disuasión contra China, informaron.

El presidente chino, Xi Jinping, dijo que China nunca renunciaría al derecho de usar la fuerza sobre Taiwán, que considera su propio territorio, pero que se esforzaría por lograr una resolución pacífica.

La oficina presidencial de Taiwán dijo a principios de esta semana que Taiwán no daría marcha atrás en su soberanía y no comprometería la libertad y la democracia, pero que reunirse en el campo de batalla no era una opción.

El informe realizado por el díairo japonés Nikkei agregó que una persona con conocimiento directo de las deliberaciones del gobierno de EE. UU. dijo que las discusiones habían comenzado, mientras que una fuente diferente dijo que probablemente tomaría algún tiempo.

Las posibilidades incluirían que EE. UU. proporcione tecnología para producir armas en Taiwán, o que produzca las armas en EE. UU. utilizando partes taiwanesas, agregó Nikkei.

Las tensiones en la región siguen siendo altas. El martes, el Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que dos aviones de la fuerza aérea china cruzaron la línea media del Estrecho de Taiwán