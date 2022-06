Estados Unidos se está recuperando de la escasez de tampones, lo que deja a las usuarias con menos opciones de productos menstruales a medida que disminuyen los suministros en todo el país, dicen consumidores y defensores.

Esta escasez está en un momento precario, ya que el precio de los productos menstruales ha aumentado recientemente, también dijeron los defensores.

“Puedo compartir que nuestra organización ha distribuido más de 2 millones de productos para el cuidado del período durante 2021 y el acceso a los productos ha empeorado cada vez más durante el año pasado”, Laurie Rovin, directora ejecutiva interina de The Period Project , una organización que proporciona productos menstruales a personas necesitadas, dijo en un correo electrónico. “Tenemos desafíos para hacer pedidos al por mayor, y cuando intentamos hacer pedidos al por menor, el límite es de cinco cajas por pedido”.

En agosto de 2021, cuando Rovin se convirtió en líder interino de The Period Project, el costo de la organización por "paquete de período" era de $ 5,86. El paquete, que incluye tampones, toallas higiénicas, protectores y toallitas, ahora le cuesta a la organización $10 y está “aumentando rápidamente”, dijo Rovin.

La escasez de tampones marca la segunda vez en varios meses en que muchas mujeres y otras personas con útero no pudieron encontrar otra necesidad básica en los estantes de las tiendas: también ha habido escasez de fórmula para bebés .

Además, la escasez de tampones se está desarrollando a medida que muchos en el país se preparan para limitar el acceso al aborto y una serie de servicios de salud reproductiva, en caso de que la corte suprema de EE . UU. revoque Roe v Wade este verano como se esperaba.

No está claro cómo la escasez está afectando a los minoristas más pequeños e independientes. Un portavoz de la Asociación Nacional de Farmacéuticos Comunitarios dijo que varias farmacias miembros no habían experimentado problemas de suministro ni habían tenido problemas con sus distribuidores.

Pero Rovin no es el único defensor que ha visto una disminución de los suministros. "Definitivamente hemos visto una disminución en la cantidad de donaciones de tampones en los últimos meses", dijo en un correo electrónico Lysne Tait, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Helping Women Period , que proporciona productos menstruales sin costo a quienes los necesitan. . “Escuché de personas a las que distribuimos que tienen dificultades para encontrar marcas específicas que están acostumbrados a usar. Especialmente tampones sin aplicador como ob”

Elise Joy, directora ejecutiva y cofundadora de Girls Helping Girls. Período. , una organización que distribuye productos menstruales a organizaciones comunitarias como despensas de alimentos, también ha visto cómo se desarrolla la escasez.

“Por primera vez, varias organizaciones que hacen lo mismo que yo se comunican conmigo para ver si puedo ayudarlos a cubrir a sus clientes, y también he tenido nuevas agencias que se comunican conmigo para pedirme ayuda porque los recursos que se habían secado”, dijo Joy. “No es raro que una nueva agencia se comunique conmigo, y no es raro que otras organizaciones que hacen lo mismo que yo me comuniquen ocasionalmente, pero es muy consistente ahora.

"Varias veces a la semana, recibimos llamadas para ayudar, lo cual es más de lo normal". CVS y Walgreens, dos importantes cadenas de farmacias de EE. UU., confirmaron que algunos tampones se han agotado en algunas tiendas. Ambos dijeron que están trabajando con los proveedores para garantizar un stock adecuado.

“En las últimas semanas, ha habido casos en los que los proveedores no han podido cumplir con las cantidades totales de los pedidos realizados”, dijo un comunicado de CVS. “Si una tienda local se queda temporalmente sin productos específicos, trabajamos para reponer esos artículos lo más rápido posible”.

Un comunicado de Walgreens dijo que "al igual que otros minoristas, estamos experimentando una escasez temporal de tampones específicos de la marca en ciertas geografías".

La declaración agregó: "Si bien continuaremos teniendo productos en los estantes y en línea, es posible que solo sean en marcas específicas mientras navegamos por la interrupción del suministro".

Edgewell, un importante productor de higiene personal, dijo que los desafíos de personal relacionados con Covid a fines de 2021 y principios de 2022 contribuyeron a los problemas de suministro. Pero la compañía también dijo que está tomando medidas "para reconstruir el inventario".

“Para satisfacer la demanda que ha existido durante la pandemia, hemos operado continuamente la planta de producción en la que se fabrican nuestros productos para el cuidado femenino, incluidos los tampones Playtex y obstétricos y los protectores y almohadillas Carefree y Stayfree”, dijo el comunicado de Edgewell. “La producción y, por lo tanto, el inventario de estos productos se vio [afectada] debido a la gran escasez de mano de obra causada por dos aumentos repentinos separados de Omicron.

“Hemos estado operando nuestras instalaciones de fabricación las 24 horas del día para reconstruir el inventario y anticipar el regreso a los niveles normales en las próximas semanas”.