Eréndira Ibarra es una de las actrices mexicanas de la nueva generación que están explotando en el cine internacional, y que protagonizó Matrix Resurrección junto a Keanu Reeves, denunció que recientemente fue abusada, en la filmación de una serie que protagonizó.

Ibarra fue protagonista de la serie Sense 8, un éxito de Netflix. “Decidí romper mi descanso en Instagram después de ver el video de Nath Campos. En esta cuenta no se solapa a violadores, no importa quiénes sean, si son familia, amigos, papás. A mí me han violado y han abusado de mí, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y BASTA. Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio”, sentenció.

Eréndira agregó: "Hace no mucho participé en una serie donde me vi obligada a trabajar con un abusador que me hizo mucho daño. Fui con mi agencia y con la producción y no pasó nada”, dijo en un programa televisivo.

Entonces completó: "Para todas las personas y en este caso en sobre todo en México, el 90% de las personas que vivimos en este país hemos sido victimas de abuso, sobre todo las mujeres. Es muy complicado porque el sistema de justicia y el sistema penal acusatorio aunque es muy beneficioso para los derechos humanos, es también muy complejo para las víctimas de violencia de género. Entonces he tenido que redefinir lo que es la justicia para mí”, dijo en el mismo programa.