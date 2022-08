Otra mujer de Arabia Saudita ha sido sentenciada a décadas de prisión por el tribunal de terrorismo del reino por usar las redes sociales para “violar el orden público”, según documentos judiciales vistos por un grupo de derechos humanos.

Nourah bint Saeed al-Qahtani fue sentenciada a 45 años de prisión luego de que un tribunal penal especializado la declarara culpable de “usar Internet para romper el tejido social [de Arabia Saudita]”, según documentos obtenidos y revisados ​​por Democracy for the Arab World Now. (Dawn), una organización fundada por Jamal Khashoggi.

Dawn compartió sus hallazgos, que dijo que fueron verificados por fuentes saudíes, con The Guardian. Se conocen pocos detalles sobre Qahtani, incluida su edad o las circunstancias de su arresto y condena.

Pero la noticia de su sentencia de décadas de duración llega semanas después de que Salma al-Shehab, estudiante de doctorado de 34 años en la Universidad de Leeds y madre de dos hijos, fuera declarada culpable y sentenciada a 34 años de prisión después de regresar a su hogar en Arabia Saudita por un descanso de vacaciones.

Los documentos judiciales en el caso de Shehab revelaron que había sido condenada por el presunto delito de seguir las cuentas de Twitter de personas que “causan disturbios públicos y desestabilizan la seguridad civil y nacional”. En algunos casos, retuiteó tuits publicados por disidentes en el exilio.

Shehab dijo a un tribunal saudí que había sufrido abusos y acoso durante su detención, incluida la interrogación después de que le administraran medicamentos que la agotaron.