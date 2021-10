Dicen que unas copitas de alcohol no le hacen mal a nadie. Sin embargo, parece que a Beyhan Mutlu se le fue la mano. El hombre fue reportado como desaparecido después de caminar por el bosque y sin darse cuenta pasó horas “ayudando” a su propio grupo de búsqueda.

La esposa de Beyhan Mutlu dio la alarma el martes cuando desapareció después de beber con amigos. Ella y algunos de sus amigos decidieron contactar a la policía después de intentar durante horas contactar al hombre de 50 años, sin éxito.

Mutlu, se topó en el bosque con un grupo de trabajadores de búsqueda y voluntarios. Y según los informes, pasó varias horas “ayudando” a los esfuerzos de rescate, sin darse cuenta de que en realidad lo estaban buscando a él.

Solo se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando uno de los rescatistas gritó su nombre. Él, claro, respondió: "Estoy aquí". El Sr. Mutlu fue llevado a un lado por uno de los rescatistas y para dar una declaración. "No me castigue con demasiada dureza, oficial. Mi padre me va a matar ”, les dijo.

Luego lo llevaron a su casa, según informaron los rescatistas. Todavía no está claro si se le corresponde enfrentar alguna sanción legal o económica por los gastos del operativo.

En 2012, un turista asiático se unió a una operación de búsqueda en la montaña de una persona "perdida" en Islandia que resultó ser ella. La confusión ocurrió cuando se separó de su grupo de turistas y se cambió de ropa.

Cuando regresó, el resto de su grupo de turistas no la reconoció y se inició una búsqueda oficial. La mujer se unió cuando no pudo reconocer la descripción de sí misma en la ropa oscura que se había quitado.