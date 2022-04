Antes de que comenzara la invasión rusa, los jóvenes ucranianos solían tener una vida normal. Pero desde la guerra, han cambiado los libros escolares por uniformes militares y armas para aprender a defender su país.

Es el caso de un grupo de unos 50 jóvenes de entre 18 y 29 años, algunos recién ingresados ​​en la universidad y otros graduados hace años. “Gloria a Ucrania”, “Gloria a los héroes” y “Putin es un miserable”, son algunas de las consignas que gritan mientras se dirigen a clase.

En una de las miles de escuelas de Kiev que permanecen vacías debido a la guerra, estos 50 jóvenes se reúnen en el auditorio y observan atentamente a su profesor, un veterano de guerra, que les enseña a sostener un rifle AK-47, a respirar antes de disparar y qué hacer mientras peleas en un edificio.

Cuando estalló la guerra a finales de febrero, Bohdan cambió su cámara por una Kalashnikov.

El joven de 23 años fue uno de los primeros en unirse al batallón “Venganza”, una unidad que consta de cientos de jóvenes que eligen luchar contra Rusia. A pesar de no tener entrenamiento militar previo, Bohdan estaba entre los desplegados en el frente de Kiev para evitar el avance de las tropas rusas. “Un amigo estaba muy asustado porque no tenía su casco, así que le di el mío y en ese momento sentí que una bala me rozaba la cabeza. En ese momento entendí que podía morir en cualquier momento”, cuenta a Efe mientras sostiene su rifle de asalto.

El batallón no solo está compuesto por ucranianos. También participan personas de otros países de nuestro entorno, como Marta y Michael, dos polacos de 23 y 20 años que hace un mes contaron a sus padres que les habían concedido una beca para ir a trabajar al extranjero.

“Quiero ir al frente. Por eso estoy aquí”, dice Marta, y agrega que cuando comenzó el ataque a gran escala en Ucrania, lo primero que pensó fue en unirse “a los ucranianos en su lucha por la libertad”.

Esta joven polaca llegó a Ucrania hace poco más de un mes. Asegura haber “entrenado duro todos los días” y ahora quiere “ir lo más rápido posible hacia el este o el sur”, donde se encuentran los dos principales frentes de batalla.

Sin embargo, Michael ya ha tenido su primera experiencia en el frente después de solo tres semanas de entrenamiento y ahora se siente “más preparado” y listo para ir a reforzar el frente en Mariupol, la ciudad sitiada por los rusos en el sur de Ucrania.

Entre los asistentes a la clase se encuentra el padre Yaroslav, un sacerdote ortodoxo de 29 años dedicado a oficiar misas militares.

“Creo que es una guerra espiritual, es más que algo político con Rusia… es una guerra contra las fuerzas del mal”, dice el sacerdote, subrayando que “la oración es tan importante como el combate”.

Félix, nombre en clave de un veterano de la guerra de Donbas que resultó herido en 2016 y tuvo que abandonar el frente de batalla, ahora enseña a “miles de niños” que se han ofrecido como voluntarios para detener el avance ruso. “No creo que haya algo así en el mundo”, dice.

Desde que comenzó la guerra, ha entrenado a estos jóvenes que nunca en su vida habían empuñado un arma para enviarlos al frente en cuestión de semanas, algo que puede ser “aterrador” para algunos, dice.

Es consciente de que muchos de sus alumnos pueden perder la vida en esta guerra por la poca formación que reciben, pero señala que “esta gente es comprometida y apasionada”.

Un tiempo antes del inicio de la guerra, abogados, médicos e ingenieros comenzaron a unirse al ejército ucraniano para defender a sus seres queridos y hogares. Sin embargo, el entrenamiento de jóvenes voluntarios hace perder la esperanza de que las próximas generaciones no tenga rencor y odio por lo vivido.