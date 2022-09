Se espera que este jueves, la antigua mano derecha del expresidente Donald Trump, Steve Bannon, se entregue a las autoridades para enfrentar cargos relacionados con lavado de dinero y un presunto fraude a los donantes de la campaña "Construiremos el muro" fronterizo.

De acuerdo con The Washington Post, CNBC y la cadena CNN, los cargos a los que se enfrenta Bannon actualmente son similares a los de un enjuiciamiento federal anterior que terminó abruptamente en el 2020, justo antes del juicio. Trump, quien en su momento era presidente de los Estados Unidos, indultó a Bannon en su último día en el cargo.

Sin embargo, a pesar del indulto, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan volvió a abrir la investigación este año. Se estima que de los US$ 25 millones recaudados por la campaña, Bannon desvió US$ 1 millón para pagar a un presunto cómplice y cubrir cientos de miles de dólares en gastos personales.

De igual manera, aparte de la acusación por fraude y conspiración contra los donantes de la campaña, también tiene dos cargos por lavado de activos, que podrían costarle entre 5 a 15 años de cárcel.

"Estoy orgulloso de ser una voz líder en la protección de nuestras fronteras y la construcción de un muro para mantener a nuestro país a salvo de las drogas y los delincuentes violentos", anunció Bannon en un comunicado, y agregó: "Vienen tras todos nosotros, no solo el propio Trump y yo mismo. Nunca voy a dejar de luchar. De hecho, todavía no he comenzado a luchar. Tendrán que matarme primero".

Fuentes familiarizadas con el asunto le aseguraron a CNN que los fiscales de Manhattan habían citado los registros bancarios y trabajaron en silencio en la investigación durante el año pasado. A la par, también investigaban a Trump y su negocio de bienes raíces.