El Ministerio Público de Venezuela anunció la excarcelación de 413 personas detenidas en el contexto de la crisis poselectoral. Con esta acción, el número total de liberaciones asciende a 1369, en el marco de un proceso de verificación de casos que se lleva a cabo en conjunto con el Poder Judicial.

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, comunicó que, entre el 26 y el 30 de diciembre, se realizaron revisiones de medidas vinculadas a los hechos de violencia ocurridos tras las elecciones. Estas revisiones resultaron en la concesión de las excarcelaciones, las cuales “fueron fundamentadas en el respeto a los principios y garantías establecidos en la Constitución venezolana”.

Adicionalmente, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, una organización no gubernamental, informó sobre la excarcelación de 138 detenidos en medio de protestas después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Estos individuos fueron liberados de dos centros penitenciarios y del anexo para mujeres de una de estas cárceles. Sin embargo, la ONG señaló que a los liberados se les exige firmar un documento en el que se declara que sus derechos humanos fueron respetados; de no hacerlo, no recibirían la boleta de libertad condicional emitida por el tribunal.

El exgobernador opositor César Pérez Vivas expresó su preocupación al indicar que el Gobierno está forzando a los excarcelados a promover una narrativa positiva sobre su tratamiento en prisión, incluyendo la afirmación de haber recibido atención médica y alimentos de calidad. Asimismo, informó que varios de estos individuos están siendo convocados a presentarse en Caracas para participar en un evento donde se espera que afirmen que recibieron pagos para participar en protestas o que actuaron bajo órdenes de líderes opositores.

El Comité también solicitó la creación de una “comisión independiente” por parte del Estado para investigar las muertes de los considerados “presos políticos” bajo custodia y establecer responsabilidades. Resaltó que, desde la crisis postelectoral, han fallecido tres presos políticos, lo que incrementa la cifra de al menos 19 personas que han muerto en custodia del Estado venezolano desde 2015.