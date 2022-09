Por Donna Ferguson, para The Guardian. William será un Príncipe de Gales menos formal, más táctil y más conocedor de los medios que su padre, y seguirá siendo un "padre práctico". Estas son las predicciones de varios corresponsales reales que han pasado años observando al nuevo duque de Cornualles.

Él podrá conectarse mejor con las generaciones más jóvenes y llevará a cabo sus deberes como heredero aparente de una manera más relajada que Charles, al mismo tiempo que adoptará un enfoque financieramente responsable y más circunspecto de su papel, dicen.

“Ha habido muchos signos de interrogación sobre la forma en que operan las organizaciones benéficas de Charles y de dónde proviene el dinero”, dijo Nicholas Owen, ex corresponsal real de ITN. "Creo que es menos probable que William se lleve bien con la gente que dice: 'Oh, todo está bien, señor, no, déjemelo a mí, estará bien'".

Owen agregó: “Creo que es más probable que haga preguntas sobre las personas. '¿Por qué les estamos ofreciendo un honor? ¿Qué nos han dado? Creo que ese será su estilo”.

También es probable que William sea menos distante que su predecesor. “Habrá muchos más apretones de manos amistosos y posiblemente abrazos, en lugar de la formalidad que hemos visto en el pasado”, dijo Charles Rae, excorresponsal real de The Sun y autor de The Queen Mum: Her First 100 Years. .

Fue William, señaló, quien comenzó a abrazar a las Leonas cuando se acercaron a él para recibir sus medallas de la Eurocopa. “No abrazó a todos, abrazó a los dos o tres primeros, a quienes conocía bastante bien, y extrañó a algunos otros. Pero las chicas de atrás vieron esto y lo agarraron y lo abrazaron. Y estaba lleno de sonrisas”.

“Pasará algún tiempo antes de que la realidad de la vida sin Grannie se sienta realmente real”, dijo. “Ella estuvo a mi lado en mis momentos más felices. Y ella estuvo a mi lado durante los días más tristes de mi vida”. También dijo que él y Catherine se habían beneficiado de su guía durante muchos años y que “mis tres hijos tienen que pasar las vacaciones con ella y crear recuerdos que durarán toda su vida”.

Owen cree que William será más conocedor de los medios que Carlos como Príncipe de Gales y "bastante más circunspecto cuando se trata de temas controvertidos". “No tendrá miedo de decir lo que piensa, pero probablemente elegirá sus objetivos con un poco más de cuidado, sugeriría”.

Katie Nicholl, corresponsal real de Vanity Fair y autora de Her Majesty The Queen: The Official Platinum Jubilee Pageant Conmemorative Album , también cree que William será políticamente más neutral y cauteloso que su padre. “Ha visto a su padre muy criticado por lo que los medios han considerado una 'intromisión' en cuestiones políticas. William habrá aprendido de las experiencias de su padre y creo que será muy cuidadoso para que no se vea que interfiere en asuntos políticos”.

Esto no impedirá que intente conectarse con sus futuros sujetos más jóvenes en las redes sociales y haga campaña por causas que le apasionan, como la conservación, la falta de vivienda y la salud mental, dijo. “No puedo imaginar por un momento que eso vaya a parar. Hará que su voz se escuche en temas importantes, pero creo que tendrá cuidado de eludir algunas de las críticas que recibió su padre”.

Owen cree que una de las prioridades de William será asegurarse de que la familia real sea económicamente responsable y apoyará los esfuerzos de su padre para crear una monarquía "reducida". “El Rey ya ha comenzado ese proceso de tener menos miembros de la familia real en primera línea, manteniéndolo más pequeño y, por lo tanto, más barato a largo plazo”. Continuará enfocándose en sus organizaciones benéficas y su familia, predicen los corresponsales. “Él seguirá deseando mucho ser un padre práctico. No veo que eso cambie”, dijo Rae.

Wesley Kerr, comentarista real y ex corresponsal real de la BBC, dijo que la decisión de Charles de investir a William como Príncipe de Gales de inmediato fue "un fantástico voto de confianza". Espera que gran parte del tiempo del Príncipe William se dedique a ser el presidente ejecutivo del estado del Ducado de Cornualles. “Charles lo ha manejado de una manera particular, en términos del énfasis en la sustentabilidad”, dijo Kerr. Él cree que William continuará priorizando esto.