El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, quien había comenzado a sentar las bases para una república australiana después de las elecciones de mayo, dijo el domingo que ahora no era el momento de cambiar, sino de rendir homenaje a la vida de la reina Isabel II. .

Muchos consideraron el respeto y el afecto de los australianos por el difunto monarca como el mayor obstáculo para que el país se convirtiera en una república con su propio jefe de estado.

Albanese, quien se describe a sí mismo como el primer candidato con un “nombre no anglocelta” en postularse para primer ministro en los 121 años que ha existido el cargo, había creado un nuevo puesto de Ministro Asistente para la República y nombró a Matt Thistlethwaite para el cargo. papel en junio. Thistlethwaite había dicho que no habría cambios en la vida de la reina.

“Ahora no es el momento de hablar sobre nuestro sistema de gobierno”, dijo Albanese a Australian Broadcasting Corp. el domingo. “Ahora es el momento de que rindamos homenaje a la vida de la reina Isabel, una vida bien vivida, una vida de dedicación y lealtad que incluye al pueblo australiano y que la honremos y la lloremos”.

Albanese ha dicho anteriormente que un referéndum republicano no es una prioridad de su primer mandato de tres años en el gobierno.

Durante su largo reinado, la reina se conectó con Australia de una manera que ningún monarca antes que ella lo había hecho.

En 1954, se convirtió en la única monarca británica reinante que visitó Australia. Tal era su poder de estrella, que aproximadamente el 70% de la población de Australia acudió a verla durante un agotador itinerario de dos meses que la llevó a ella y a su esposo, el Príncipe Felipe, a 57 pueblos y ciudades repartidos por grandes distancias. Visitó 16 veces, la última vez en 2011 cuando tenía 85 años.

Su rostro es el único monarca que aparece en el dinero australiano desde que se introdujo la moneda decimal en 1966, cuando los dólares y centavos australianos reemplazaron a las libras, chelines y peniques al estilo británico.

Su hijo mayor, el rey Carlos III , fue proclamado oficialmente jefe de Estado de Australia el domingo por el representante australiano de la monarca, el gobernador general David Hurley, en una ceremonia cargada de protocolo en la Casa del Parlamento que terminó con un saludo de 21 cañonazos.

Albanese ya está planeando un referéndum en el mandato actual que consagraría una Voz Indígena al Parlamento en la Constitución de Australia. Si bien aún no se han finalizado los detalles, la voz proporcionaría un mecanismo que permitiría a los representantes indígenas dirigirse al Parlamento sobre las leyes que afectan sus vidas.

El líder de la oposición, Peter Dutton, un monárquico, también ha evitado preguntas sobre por qué Australia necesita un rey.El Movimiento de la República Australiana, una organización que hace campaña para que Australia se convierta en una república y no está afiliada a ningún partido político, fue muy

La declaración se refería a los comentarios de la reina en torno a un referéndum de 1999 que votó para mantener al monarca británico como jefe de estado de Australia.

“La reina respaldó el derecho de los australianos a convertirse en una nación totalmente independiente durante el referéndum... diciendo que ella 'siempre ha dejado en claro que el futuro de la monarquía en Australia es un tema que el pueblo australiano y solo ellos deben decidir, de manera democrática. y medios constitucionales'”, dice el comunicado.

Ese referéndum fracasó en gran medida porque los australianos estaban divididos sobre qué tipo de presidente querían. El monarca está representado en Australia por un gobernador general que en las últimas décadas siempre ha sido ciudadano australiano. El gobernador general es designado por el monarca por consejo del primer ministro.

El referéndum recomendó que el monarca y el representante del monarca fueran reemplazados por un presidente elegido por al menos dos tercios de los legisladores del Parlamento. Pero muchos republicanos querían que los votantes eligieran al presidente como lo hacen en los Estados Unidos, por lo que se unieron a los monárquicos para oponerse al modelo de república que se ofrecía en ese momento.

El partido menor Los Verdes, que tiene influencia en el Senado donde ningún partido tiene la mayoría de los escaños, también fue criticado por levantar la república a las pocas horas de la muerte de la reina.

“Ahora Australia debe avanzar. Necesitamos un tratado con las personas de las Primeras Naciones, y necesitamos convertirnos en una República”, tuiteó el líder de los Verdes, Adam Bandt, el viernes. Australia es rara entre los países del antiguo Imperio Británico que no tiene ningún tratado con sus pueblos indígenas.

El apoyo al movimiento republicano aumentó en 1975, cuando el gobernador general John Kerr usó la autoridad de la reina Isabel II para destituir al primer ministro laborista Gough Whitlam para poner fin a una crisis constitucional. Había sospechas de que la familia real británica había dado instrucciones a Kerr para derrocar a un gobierno australiano elegido democráticamente.

La historiadora y biógrafa de Whitlam, Jenny Hocking, libró una batalla legal de cuatro años para que el Archivo Nacional de Australia publicara la correspondencia entre Kerr y el Palacio de Buckingham en 2020. Los tribunales inferiores aceptaron que las cartas entre el monarca y el gobernador general, dos figuras centrales en la Constitución de Australia , eran personales y es posible que nunca se hicieran públicos.

Pero el Tribunal Superior falló a favor de Hocking en un fallo mayoritario de 6-1 que permitió la publicación de las cartas.

Kerr despidió a Whitlam para poner fin a un estancamiento en el Senado de un mes. Kerr nombró al líder de la oposición, Malcolm Fraser, primer ministro interino con la condición de que Fraser convocara elecciones de inmediato, que los laboristas perdieron.

Si bien la reina era el monarca en ese momento, el rey Carlos, entonces el príncipe Carlos, también influyó en la decisión de Kerr de despedir a Whitlam, dijo Hocking.

Charles había estado discutiendo con Kerr la posibilidad de despedir a Whitlam tres meses antes de que Kerr se convirtiera en el único gobernador general en derrocar un gobierno australiano.

“Es claramente una influencia en la decisión de Kerr de despedir al gobierno, de eso no hay duda”, dijo Hocking. “Es una participación espantosa. No le hace ningún bien a nadie fingir que ese no es el caso. Tenemos que reconocer eso”.

Albanese ha dicho que la crisis de 1975 reforzó la necesidad de un jefe de estado australiano en lugar de un monarca británico.

John Howard, un monárquico que fue primer ministro cuando los australianos votaron en contra de romper sus lazos constitucionales con su antiguo amo colonial, dijo que esos lazos pueden sobrevivir a la muerte de la reina.

“La fuerza de la monarquía en Australia aumentó enormemente por la popularidad personal de la reina”, dijo Howard. “Eso no quiere decir que no continuará. Continuará en una forma diferente”.