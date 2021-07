Pedro Castillo, maestro de escuela primera de origen rural y de 51 años, fue electo Presidente de Perú tras unos ajustados resultados en los comicios recientes y la aprobación del Jurado Nacional de Elecciones.

El candidato de Perú Libre, un partido que se define como de ideología marxista, se impuso en estas elecciones cuando Perú atraviesa una profunda crisis sanitaria y económica.

Fuera de la Lima metropolitana, que votó por la limeña Keiko Fujimori, las zonas rurales -donde la pobreza llega a duplicar la de las zonas urbanas de Perú- se inclinó por el candidato de Perú Libre, según reportó la BBC Mundo. Castillo ganó en 18 de los distritos más pobres de Perú.

Sin embargo, el presidente electo de Perú, originario de la región de Cajamarca -de las más pobres del país- y vinculado al sindicalismo, enfrentará varias batallas tras imponerse en la elección más polarizada de la historia reciente de su país, y con una sociedad altamente dividida.

Más allá de las dificultades, Castillo propone varios cambios estructurales en Perú, pero entre las propuestas que generaron más debate está el cambio del modelo económico hacia lo que él y su partido definen como economía popular con mercados, en contraposición al modelo de libre mercado que se extendió en el territorio peruano en las últimas tres décadas.

El concepto de "economía popular con mercados" no aparece en ningún texto económico. Originalmente fue definido como una mezcla entre la experiencia de los en su día mandatarios Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en Ecuador.

Es, pues, una especie de "evocorreísmo" a la peruana, bajo las directrices de un Estado planificador, empresario, industrializador y protector. "Un Estado que genere recursos internos a partir de la soberanía de sus recursos". Sin embargo, cuando inesperadamente Castillo pasó a segunda vuelta, se produjo un giro.

"Castillo se dio cuenta de que tiene que gobernar para todo el país y su actual equipo técnico representa una izquierda moderna, no una izquierda primitiva", le dice a BBC Mundo Sinecio López, sociólogo y académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

"No somos chavistas, no somos comunistas, no le vamos a quitar sus propiedades a nadie, es totalmente falso lo que se ha dicho, eso está sellado: somos democráticos, respetamos la gobernabilidad y la institucionalidad peruana", dijo el presidente electo Pedro Castillo en un evento masivo a fines de junio.