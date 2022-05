El anuncio de Finlandia de que solicitará la membresía en la OTAN se produce después de que el presidente del país, Sauli Niinisto, llamara al presidente ruso, Vladimir Putin, el sábado para informarle sobre los planes de Finlandia para unirse a la alianza. Putin dijo que tal movimiento dañaría las relaciones ruso-finlandesas.

"Ni yo ni Finlandia somos conocidos por escabullirnos y desaparecer silenciosamente detrás de una esquina. Es mejor decirlo claro lo que ya se ha dicho, también al interesado y eso es lo que quería hacer”, dijo Niinisto sobre su llamada.

Putin dijo que pensaba que la medida es un error, pero no repitió las amenazas anteriores de que tal medida desencadenaría contramedidas por parte de Moscú, dijo el líder finlandés en una entrevista con CNN el domingo. “En conjunto, la discusión fue muy, diría yo, tranquila y tranquila”, dijo Niinisto. “La sorpresa fue que se lo tomó con tanta calma”.

Sin embargo, agregó: “Hay que tener en cuenta que lo que dijo no significa que uno no deba estar todo el tiempo bastante, bueno, al tanto y hacer un seguimiento de lo que realmente está pasando. Pero hasta ahora, parece que no se avecinan problemas inmediatos”.

Por otro lado, la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, dijo que lo mejor para la seguridad del país es que se una a la OTAN. Andersson agregó que el país necesita las garantías formales de seguridad que vienen con la membresía de la alianza. “Lo mejor para la seguridad de Suecia y del pueblo sueco es unirse a la OTAN”, dijo Andersson en una conferencia de prensa.