El Papa Francisco fue visto usando una silla de ruedas en público por primera vez después de que dijo que estaba recibiendo tratamiento para el dolor de rodilla.

El Ovispo de Roma, que ha estado sufriendo de dolor en la rodilla derecha durante algún tiempo, fue llevado en silla de ruedas al salón Pablo VI en la Ciudad del Vaticano para una reunión con monjas y madres superioras de todo el mundo.

En una entrevista con el Corriere della Sera el martes, Francisco, de 85 años, dijo que estaba a punto de someterse a una “intervención con infiltración” menor debido a una distensión de ligamento.

Al final de una audiencia con obispos de Eslovaquia la semana pasada, el Papa, sentado en una silla, se disculpó por no poder ponerse de pie para saludar a sus invitados.

“Hay un problema, esta rodilla no funciona”, dijo. “Tengo que obedecer al médico, que me dijo que no caminara”.

El periódico Il Messaggero dijo que las monjas le dieron al Papa un largo aplauso cuando su asistente de mayor confianza lo llevó a la habitación. Aunque ha usado una silla de ruedas antes, esta fue la primera vez que apareció en una en público.

El pontífice también le dijo a Corriere que estaba “listo para viajar a Moscú” luego de solicitar una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, por la guerra en Ucrania, pero aún no había tenido una respuesta.

Francisco fue reprendido por el patriarca Kirill, líder de la iglesia ortodoxa rusa, después de instarle a no convertirse en el "monaguillo" del Kremlin en la entrevista. Kirill, un aliado cercano de Putin que respalda la guerra en Ucrania, acusó al Papa de elegir un "tono incorrecto" para transmitir su mensaje y que tales comentarios dañarían el diálogo entre las dos iglesias.

Mientras tanto, Madonna ha solicitado una reunión con el Papa. En su cuenta de Twitter, la cantante escribió: “Soy una buena católica. ¡Lo juro! ¡Quiero decir que no juro! Han pasado algunas décadas desde mi última confesión. ¿Sería posible reunirnos algún día para discutir algunos asuntos importantes?