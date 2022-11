Los sacerdotes y monjas católicos tienen prohibido ver pornografía y el Catecismo define las imágenes sexuales como una "ofensa contra la castidad" en el artículo 2354.

Sin embargo, el Papa Francisco advirtió que sacerdotes y monjas consumen pornografía a través de internet y que “el diablo se mete por ahí”. Fue en el marco de una charla con seminaristas que expresó su preocupación

El Papa Francisco hizo los comentarios después de que se le preguntara cómo la nueva generación de sacerdotes y seminaristas podría utilizar de manera responsable las herramientas digitales para difundir un mensaje cristiano.

Francisco, respondiendo a una pregunta en el Vaticano, dijo: "Es un vicio que tiene tanta gente, tantos hombres laicos, tantas mujeres laicas y también sacerdotes y monjas. El diablo entra desde allí"

Dijo que no se refería solo a la "no pornografía criminal como la del abuso infantil", sino también a la "no pornografía normal".

El Papa instó a los posibles sacerdotes a eliminar cualquiera de estos sitios de su teléfono "para que no tengas la tentación en la mano". Francisco advirtió: "Te digo que es algo que debilita el alma.El diablo entra desde allí: debilita el corazón sacerdotal".

En 2020 el Vaticano paso una gran verguenza cuando a la cuenta oficial de Instagram del Papa le gustó una foto reveladora de la modelo de glamour brasileña Natalia Garibotto.

Afirmó haber ganado 600.000 seguidores como resultado y el personal del Vaticano inició una investigación sobre cómo sucedió.

En los comentarios en el sitio web del Vaticano, el Papa también se dirigió al mundo digital en general. Dijo que la gente necesitaba "saber cómo usarlo bien" en lugar de distraerse constantemente con cosas como las noticias y la música.

Francisco también reveló que le habían dado un teléfono móvil cuando se convirtió en obispo hace 30 años, que describió como del tamaño de un zapato. Sin embargo, dijo que solo hizo una llamada a su hermana y se la devolvió.