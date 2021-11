El mundo está en camino de niveles desastrosos de calentamiento global muy por encima de los límites del acuerdo climático de París, a pesar de una serie de promesas de reducción de carbono por parte de los gobiernos en la cumbre de la COP26 de la ONU .

Los aumentos de temperatura superarán los 2,4 ° C para fines de este siglo, según los objetivos a corto plazo que los países se han fijado, según una investigación publicada en Glasgow el martes.

Eso excedería con creces el límite superior de 2 ° C que el acuerdo de París dijo que el mundo necesitaba mantenerse "muy por debajo", y el límite mucho más seguro de 1,5 ° C que apuntan a las conversaciones de la Cop26.

A ese nivel, el clima extremo generalizado (aumento del nivel del mar, sequías, inundaciones, olas de calor y tormentas más feroces) causaría devastación en todo el mundo.

La estimación contrasta fuertemente con los pronósticos optimistas publicados la semana pasada que sugirieron que la calefacción podría mantenerse a 1.9 ° C o 1.8 ° C, gracias a los compromisos anunciados en las conversaciones, ahora en su segunda semana y programadas para finalizar este fin de semana.

Esas estimaciones se basaron en objetivos a largo plazo establecidos por países como India, el tercer mayor emisor del mundo, que apunta a cero emisiones netas para 2070.

Por el contrario, la evaluación aleccionadora de un aumento de 2,4 ° C de Climate Action Tracker (CAT), la coalición de análisis del clima más respetada del mundo, se basó en los objetivos a corto plazo de los países para la próxima década.

Bill Hare, director ejecutivo de Climate Analytics, una de las organizaciones detrás de CAT, le dijo a The Guardian: “Nos preocupa que algunos países estén tratando de retratar [Cop26] como si el límite de 1.5C estuviera casi en la bolsa. Pero no lo es, está muy lejos de serlo, y están minimizando la necesidad de obtener objetivos a corto plazo para 2030 en línea con 1,5 ° C ".

Las emisiones serán el doble en 2030 de lo que deben ser para mantenerse dentro de 1,5 ° C, según las promesas hechas en Glasgow, encontró CAT. Los científicos han advertido que más allá de 1,5 ° C, parte del daño al clima de la Tierra se volverá irreversible.

Los analistas también encontraron un abismo entre lo que los países han dicho que harán sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y sus planes en la realidad. Si se tienen en cuenta las políticas y medidas actuales, en lugar de solo los objetivos, la calefacción aumentaría a 2,7 ° C, según el análisis CAT.