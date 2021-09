Una mujer china cuyo caso de acoso sexual contra un presentador de televisión popular provocó un debate nacional sobre el #MeToo acusó a un tribunal de Pekín de trato injusto y prometió apelar después de que falló en su contra.

El tribunal popular de Haidian dijo en una sentencia emitida el martes por la noche que Zhou Xiaoxuan no cumplía con el estándar de prueba al afirmar que Zhu Jun, su superior en el trabajo, la acosaba sexualmente.

Zhou, conocida popularmente como Xianzi, había presentado una demanda contra el destacado presentador de CCTV acusándolo de manosearla y besarla a la fuerza en 2014 cuando era pasante. Zhou hizo públicas sus acusaciones por primera vez en 2018 en una publicación de 3.000 palabras en las redes sociales y rápidamente se convirtió en el rostro del movimiento #MeToo en China.

“Le dije a la corte hoy que este incidente sucedió cuando tenía 21 años, y ahora tengo 28. En los últimos tres años debido a este caso legal no pude hacer otro trabajo. Estaba muy triste y no pude evitar llorar en la corte hoy ”, dijo Zhou a The Guardian.

"Puedo aceptar todo tipo de resultados, pero solo quiero justicia procesal básica", dijo, y agregó que ella y sus abogados se vieron privados de la oportunidad de presentar su caso en la corte.

Por separado, en su cuenta de redes sociales WeChat, Zhou enumeró siete casos en los que insinuó que el tribunal fue injusto con ella.

Ella escribió a sus seguidores: "El fracaso no es vergonzoso, y me siento honrada de haber estado juntos con ustedes en los últimos tres años ... Muchas gracias a todos, definitivamente apelaré".