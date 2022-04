"¿Soy virgen?" preguntó el extraño a través de Internet, de hecho, en la bandeja de entrada de Sarras . Sarras no estaba seguro de cómo responder. Claro, era la primera vez que le enviaban lo que ella describe como una "selfie vaginal".

En ese momento, Sarras era administrador de la página de Facebook en árabe Love Matters, que ofrece relaciones y educación sexual en las redes sociales. "Dijo que había tenido una relación y que ahora se iba a comprometer y quería asegurarse de que era virgen", explica Sarras. Luego hace una pausa y hace una mueca. "Odio esta palabra: maftuuha : ella preguntó si era eso, preguntó si estaba 'abierta'".

Lo que el extraño realmente estaba preguntando era si Sarras podía ver su himen, y decirle si estaba "intacto", debido a la presión en su comunidad para ser virgen en el matrimonio, y para que su esposo lo viera, visiblemente, en el forma de sangre. Esta creencia de que el himen proporciona una "prueba" física de la historia sexual es la premisa de las pruebas de virginidad, una práctica condenada por la Organización Mundial de la Salud en 2018 como una violación de los derechos humanos.

Tales pruebas pueden tomar diferentes formas; desde exámenes físicos para medir un himen o laxitud vaginal hasta rituales de la noche de bodas en los que se espera que aparezca una sábana ensangrentada e incluso se la muestre a las familias de los novios.

A pesar de que esto no tiene una base científica, y a pesar de que la virginidad en sí misma es una construcción social sin realidad biológica , millones de personas en todo el mundo continúan creyendo que la historia sexual de una mujer está escrita de alguna manera en su anatomía y que todas las mujeres cisgénero sangran la primera vez que tienen sexo. Ninguna de las dos, por supuesto, es cierta; sin embargo, tales creencias se pueden encontrar en idiomas, religiones y comunidades de todo el mundo.

En mi libro LosingIt, traté de construir una especie de cartografía del mito del himen, registrando las preguntas que personas como Sarras hacen al respecto, dónde y quién respalda estas creencias, y si es una escasez de investigación científica lo que está detrás de su poder persistente.

Encontré muchas investigaciones científicas que disipan el mito. Pero también descubrí un mundo en el que algunos médicos respaldan la idea, numerosos cuerpos legislativos la defienden y en el que a menudo se ignora por completo la información precisa sobre el himen en la educación sexual en todo el mundo.

El himen es un pequeño tejido membranoso que se puede encontrar cerca de la abertura de la vagina. Es realmente bastante increíble que a una pequeña pieza de tejido aparentemente sin propósito se le haya atribuido un propósito tan inexacto en los hechos. Existe cierto debate entre la comunidad científica acerca de por qué existe el himen en primer lugar. ¿Es un remanente de cuando nuestras formas de mamíferos prehistóricos se deslizaron fuera del agua hacia la tierra? ¿Está ahí para ayudar a que las bacterias fecales no entren en la vagina durante la infancia? Nadie lo sabe realmente. El tejido parece tener un propósito más en algunas otras especies: los hímenes de los conejillos de Indias se disuelven cuando entran en celo y luego vuelven a crecer cuando terminan, por ejemplo. Pero los nuestros no realizan escapadas tan elegantes.

Para aquellos de nosotros con vaginas, los himen pueden variar enormemente. Pocos de nosotros habremos visto crecer este tipo de diagrama , que muestra cómo pueden verse.

Muchas personas creen erróneamente que el himen sella la vagina, sin darse cuenta de que eso significaría que una mujer no podría menstruar (una minoría de personas tiene esta afección y puede someterse a una himenectomía para ayudar a abrir el canal). En cambio, la mayoría de los himen tienen una forma anular o de luna creciente, y pueden adoptar muchas formas de grosor y grosor variables. A pocos de nosotros nos habrían dicho que puede cambiar con la edad, que algunos de nosotros no nacemos con uno, o que podría desaparecer por completo cuando alcancemos la madurez sexual de todos modos. O que una amplia variedad de actividades pueden estirarlo o desgarrarlo, desde el ejercicio hasta la masturbación y, sí, el sexo con penetración.

Un estudio encontró que el 52% de las adolescentes sexualmente activas entrevistadas no tenían "cambios identificables en el tejido del himen"

Pero esto no significa que haya alguna validez en la idea de que se puede determinar la actividad sexual con un examen del himen. Un pequeño estudio de 36 adolescentes embarazadas publicado en 2004, por ejemplo, encontró que el personal médico solo pudo hacer "hallazgos definitivos de penetración" en dos casos . Otro estudio de 2004 encontró que el 52% de las adolescentes sexualmente activas entrevistadas no tenían "cambios identificables en el tejido del himen" . Una idea binaria de que somos sexualmente activos y no tenemos himen visible, o que no somos sexualmente activos y sí lo tenemos, simplemente no es precisa.

Sangre en la sábana, un tipo de prueba de virginidad utilizada en todo el mundo, también se basa en falsedades. Algunos hímenes pueden sangrar cuando se estiran por primera vez si el acto es abrupto o si no está relajado, pero es mucho más probable que la sangre provenga de laceraciones en la pared vaginal debido a sexo forzado o falta de lubricación. El sangrado de la primera relación sexual puede ocurrir o no, al igual que el sangrado de cualquier relación sexual puede ocurrir o no. Las razones para sangrar durante las relaciones sexuales incluyen sentirse ansioso, no estar completamente excitado o experimentar algún agravamiento por cosas como infecciones. Cuando una obstetra encuestó a 41 de sus colegas y les preguntó si sangraron la primera vez que tuvieron relaciones sexuales o no, el 63% de ellas dijo que no.

Pero en países que siguen valorando mucho la virginidad y vigilan la sexualidad femenina, hay poco espacio para este matiz biológico. Un estudio de 2011 en la Universidad de Dicle en Turquía encontró que el 72,1% de las estudiantes y el 74,2% de los hombres creían que el himen simbolizaba la virginidad ; El 30,1% de los hombres afirmó que "la sábana manchada de sangre" debe mostrarse a la familia el día del matrimonio.

Esto puede tener un profundo impacto en la capacidad de las mujeres para acceder a una salud sexual positiva, impidiéndoles explorar su identidad sexual y causando ansiedad en torno al sexo. Un estudio social en Giza, Egipto, encontró que la mayoría de las mujeres entrevistadas experimentaron ansiedad y miedo antes de la noche de bodas, y dolor y pánico durante y después, debido a las ideas sobre la virginidad y el himen. En una encuesta libanesa de estudiantes universitarios de 2013, casi el 43% de las mujeres entrevistadas dijeron que no tendrían relaciones sexuales prematrimoniales por temor a no sangrar en su noche de bodas . Otro estudio de Líbano, este de 2017, encontró que de 416 mujeres entrevistadas, alrededor del 40% de ellas informaron haber tenido sexo anal u oral para proteger su himen para el matrimonio.

En mi investigación, encontré innumerables publicaciones en línea de mujeres aterrorizadas de que masturbarse les había hecho perder el himen, o claramente tenían tanto miedo de tocarse que simplemente nunca lo hicieron.

El mito del himen no solo afecta el bienestar y la igualdad sexual de las mujeres, sino que puede impedir su acceso a la justicia

El mito del himen no solo afecta el bienestar sexual de las mujeres y, de hecho, la igualdad, sino que también puede impedir su acceso a la justicia. Pakistán ha prohibido recientemente las pruebas de virginidad para las sobrevivientes de violación en los casos judiciales ; varios países, particularmente en Asia, Medio Oriente y el norte y sur de África , todavía los realizan.

Y muchos médicos en todo el mundo ofrecen reparación de himen altamente rentable como una cirugía para mujeres que han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio y temen las consecuencias si se descubre. Mientras escribía mi libro, un año antes de que los políticos decidieran prohibir el procedimiento en el Reino Unido, en enero de 2022, envié un correo electrónico a un cirujano de Londres sobre las pruebas de virginidad. Su asistente me dijo que podría obtener un informe médico que confirmara que tenía un himen intacto después de una consulta de de 500dólares si tuviera una. Si no lo hacía, me esperaba una cirugía de reparación de himen de 6 mil dólares, después de la cual recibiría el mismo informe médico.

A medida que la ley que prohibirá la reparación del himen en el Reino Unido avanza en el Parlamento, está claro que algunos cirujanos están aguantando hasta el último momento, y aún ofrecen servicios en suelo británico. En línea, un cirujano de Londres continúa afirmando que la reparación del himen puede ser "beneficiosa para las mujeres que pueden haber experimentado daño vaginal debido a las relaciones sexuales o actividades físicas extenuantes". (Por supuesto, si un himen no tiene ningún propósito biológico, ¿cuál es el beneficio de la cirugía invasiva en el área?)

Las falsedades también florecen en los sitios web de las clínicas de todo el mundo. "La himenoplastia se realiza para devolverle a la paciente su virginidad", dice un cirujano libanés. "La himenoplastia es la restauración del himen a su estado 'virgen' original", dice uno en Nueva York.

Entonces, ¿cómo terminas con el mito del himen? Llamar la atención sobre algunas de estas investigaciones sería un comienzo, al igual que cambiar las prácticas legales que respaldan las pruebas de virginidad y evitar que los profesionales de la salud engañen a las personas. El problema es que muchas de estas ideas no solo se inculcan durante generaciones; están respaldados por ideas que no necesariamente necesitan o reconocen lo que dice la ciencia. Si crees en la idea cultural de la virginidad y apoyas la desigualdad de género detrás de ella, es posible que se deba producir un cambio social sísmico para que pienses lo contrario.

Algunos creen que una forma de acabar con el mito de una vez por todas es cambiar el nombre del himen por completo. Dado que muchos idiomas lo llaman literalmente "membrana de la virginidad", incluidos el árabe y el checo, parece una buena idea.

De hecho, la investigación ha encontrado que cambiar el nombre del himen en realidad podría funcionar para cambiar las percepciones. En 2009, la Asociación Sueca para la Educación de la Sexualidad decidió transformar su palabra "membrana de la virginidad", mödomshinna , en "corona vaginal", slidkrans . Comenzaron a usarlo en todas partes: folletos de los servicios de salud sexual, periódicos, el organismo oficial de planificación lingüística de Suecia y en todas las comunicaciones futuras de la asociación.

Casi 10 años después, la investigadora Karin Milles se enteró de que el 86 % de los profesionales de la salud encuestados habían usado la palabra "corona vaginal" en sus clínicas y visitas a clases. Y aunque solo el 22% de los jóvenes había oído hablar de él, menos mostraban signos de ver el himen de una manera tradicionalmente patriarcal. Muchos de los que no usaban necesariamente la nueva palabra seguían repitiendo como loros la fraseología sexualmente positiva de los folletos de la asociación. De los pocos que conocían la nueva palabra, la mayoría describió a mödomshinna como "un mito". Otros afirmaron simplemente que "no existe". Y muchos señalaron que la idea era vieja o algo en lo que habían creído antes, en la infancia o antes de que alguien les dijera que era mentira.

Un cambio de idioma no ocurre de la noche a la mañana, pero es un comienzo. Hay muchos educadores sexuales en el mundo de habla inglesa que también creen que también deberíamos adoptar la corona vaginal. Nuestra propia palabra proviene del antiguo dios griego, Himen, quien, de manera reveladora, era el dios del matrimonio, y los mitos alrededor de la membrana han empañado de manera indeleble nuestra propia palabra. Pero donde los suecos han tenido éxito es que no solo cambiaron la palabra; explicaron por qué también cambiaron la palabra, a jóvenes y profesionales médicos.

Dado que los gobiernos de todo el mundo parecen tener un interés cada vez mayor en prohibir prácticas como las pruebas de virginidad y la reparación del himen, sería prudente considerar que las razones detrás de sus prohibiciones llegan a las aulas y salas de conferencias. De esa manera, es posible que nunca dejemos que estos peligrosos mitos vuelvan a aparecer.