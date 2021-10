Un hombre admitió irregularidades en el vuelo en el que murió el futbolista argentino Emiliano Sala. El avión en el que viajaba se estrelló en el mar frente a las Islas del Canal mientras se dirigía al Reino Unido desde Francia.

David Henderson, de 67 años, participó en la organización del vuelo que llevaría a Sala, de 28 años, de Nantes a Cardiff en enero de 2019. Al comparecer en el tribunal de la corona de Cardiff, Henderson admitió haber intentado "despedir a un pasajero" sin el "permiso o autorización necesarios".

Los detalles del cargo son que el 21 de enero de 2019, como operador de un avión, intentó hacer que el avión "descargara" a Sala en Cardiff. Los detalles agregaron que la aeronave no estaba registrada en el Reino Unido. El hecho se encuadra en una delas secciones de la Ley de Intentos Criminales de 1981 y en lo establecido en la Orden de Navegación Aérea de 2016.

Henderson niega un segundo cargo: el Tribunal lo acusa de actuar de manera imprudente o negligente que probablemente puso en peligro la aeronave en contra de las reglas establecidas en la Orden de navegación aérea de 2016. Ahora un jurado debe escuchar un juicio sobre este cargo esta semana.

Los cargos son que los días 18 y 19 de enero, Henderson supuestamente organizó un vuelo para transportar a Sala cuando el vuelo no tenía la autorización o el permiso requeridos, que el piloto, David Ibbotson, no tenía una licencia de piloto comercial, que la habilitación de Ibbotson para volar el tipo de aeronave involucrada había expirado y que se pronosticaba mal tiempo y no estaba capacitado para volar con esas condiciones.

El avión monomotor Piper Malibu volaba a Sala desde Nantes a Cardiff City, en ese entonces un club de la Premier League, como parte de un acuerdo de transferencia multimillonario cuando se estrelló. El cuerpo de Sala fue recuperado del lecho marino el mes siguiente, pero no se han recuperado ni el cuerpo de Ibbotson, de 59 años ni los restos del avión.

El abogado Daniel Machover, que representa a la familia de Sala, manifestó que no asistirían al juicio en persona. La familia de Sala ha pedido en repetidas ocasiones que la investigación se lleve a cabo lo antes posible para saber qué le sucedió al futbolista.