El gobierno del Reino Unido pide a los veteranos británicos que no se unan a la guerra en Ucrania. El ministro de veteranos, Leo Docherty, hizo un llamado a los ex militares para que no se unan a la guerra en Ucrania y, en cambio, ayuden a los ucranianos desde casa, ya sea a través de la caridad y el voluntariado.

El pedido se produce en medio de informes de veteranos del Reino Unido y otros países que viajan a Ucrania para luchar. El gobierno desaconseja todos los viajes a Ucrania.

Docherty ha escrito a organizaciones benéficas militares en busca de su apoyo en el esfuerzo por evitar que los veteranos vayan a Ucrania. "Sabemos que la invasión ilegal de Rusia ha suscitado con razón fuertes sentimientos de apoyo al pueblo ucraniano. Los veteranos siempre dan un paso al frente en tiempos de necesidad, pero deben canalizar sus habilidades, experiencia y pasión por vías legales de apoyo a Ucrania y no involucrarse en el conflicto", dijo el funcionario.

Además agregó que: "Hay muchas maneras en que todos podemos apoyar a la gente de Ucrania, incluso mediante la donación de dinero a organizaciones benéficas", aconsejó. Flojito apoyo el de los ingleses.