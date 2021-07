Dentro de las miles de personas cuyos números aparecen en una lista de individuos seleccionados por los gobiernos y clientes de NSO Group, un nombre se destaca por ser particularmente irónico. Pavel Durov, el enigmático multimillonario tecnológico nacido en Rusia que ha construido su reputación creando una aplicación de mensajería imposible de piratear, encuentra su propio número en la lista.

Durov, de 36 años, es el fundador de Telegram, que afirma tener más de 500 millones de usuarios. Telegram ofrece mensajería encriptada de extremo a extremo y los usuarios también pueden configurar "canales" para difundir información rápidamente a los seguidores. Por eso, ha ganado popularidad entre quienes desean evadir los ojos de los gobiernos, ya sean criminales, terroristas o manifestantes que luchan contra regímenes autoritarios.

En los últimos años, Durov ha desprestigiado públicamente los estándares de seguridad de los competidores, en particular WhatsApp, que, según él, es "peligroso" de usar. Por el contrario, ha posicionado a Telegram como una aplicación decidida a proteger la privacidad de sus usuarios.

Una fuente de NSO indicó que Durov no era un objetivo, lo que significa que la fuente niega que haya sido seleccionado para vigilancia utilizando Pegasus, el software espía de NSO. La compañía insiste en que el hecho de que apareciera un número en la lista no indicaba de ninguna manera si ese número fue seleccionado para la vigilancia mediante Pegasus.

Cuando se le preguntó directamente si el teléfono de Durov era un objetivo de Pegasus o cualquier otra actividad relacionada con el software espía, un portavoz de NSO no respondió directamente a la pregunta. Dijeron: "Cualquier afirmación de que un nombre en la lista está necesariamente relacionado con un objetivo de Pegasus o un objetivo potencial es erróneo y falso". Los abogados de NSO dijeron que su decisión de no responder a ciertas acusaciones no debe ser tratada como una confirmación de esas afirmaciones.

Los expertos en ciberseguridad que han examinado cómo funciona el software espía Pegasus de NSO dicen que el software no discrimina entre las aplicaciones de mensajería cifrada y puede acceder a prácticamente todo en un teléfono infectado. Dicen que Telegram, así como WhatsApp, Signal y otras aplicaciones de mensajería que prometen cifrado de extremo a extremo, se vuelven impotentes si el dispositivo en el que están instalados está infectado por un software de piratería tan poderoso como Pegasus.

El número de Durov, que aparece en la lista a principios de 2018, era el número de teléfono móvil del Reino Unido que ha estado vinculado a su cuenta personal de Telegram durante años.

Ni Durov, que es reacio a la publicidad, ni la oficina de prensa de Telegram respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas a sus cuentas de Telegram.

La lista de gobiernos y servicios de inteligencia que podrían estar felices de ver el contenido del teléfono móvil de Durov es larga. Durov salió de Rusia en 2013 y ha tenido varios conflictos con los servicios de seguridad del país. Telegram también ha jugado un papel clave en la conducción de movimientos de protesta en Bielorrusia, Hong Kong e Irán.

Sin embargo, el análisis de la lista filtrada sugiere que Durov podría haber sido de interés para los Emiratos Árabes Unidos.