Hasta el verano pasado, Khalid Payenda era el ministro de finanzas de Afganistán y supervisaba un presupuesto de 6 mil millones dólares. Ahora, siete meses después de que Kabul cayó en manos de los talibanes, está al volante de su Honda Accord, mientras se dirige hacia el norte por la carretera interestatal 95 desde su casa en Woodbridge, Virginia, hacia Washington, DC.

“Si completo 50 viajes en los próximos dos días, recibo un bono de $95”, dijo mientras navegaba en el ligero tráfico del viernes por la noche.

El trabajo es su forma de mantener a su esposa y cuatro hijos después de haber agotado sus modestos ahorros para mantener a su familia. “Me siento increíblemente agradecido por ello. Significa que no tengo que estar desesperado”, dijo el ex funcionario. También fue un alivio temporal de la obsesión por la tragedia en curso en su país, que sufría una sequía catastrófica, una pandemia, sanciones internacionales, una economía colapsada, una hambruna y el resurgimiento del régimen talibán.

Altos funcionarios estadounidenses se habían alejado en gran medida de la guerra de Afganistán, que comenzó 20 años antes con promesas magnánimas de democracia, derechos humanos, derechos a las mujeres y terminó con un presidente estadounidense que culpaba a los afganos, como Payenda, por el desastre que había dejado atrás.

“Entonces, ¿qué ha pasado? Los líderes políticos de Afganistán se dieron por vencidos y huyeron del país”, dijo el presidente Biden mientras los afganos desesperados corrían al aeropuerto el día después de la caída de Kabul, y agregó: “Les dimos todas las herramientas que podían necesitar. Lo que no pudimos darles fue la voluntad de luchar por ese futuro”.

La pregunta de qué pasó y quién tuvo la culpa perseguía a Payenda. Culpó a sus compañeros afganos. “No teníamos la voluntad colectiva de reformar, de ser serios”, dijo. También acusó a los estadounidenses por entregar el país a los talibanes y traicionar los valores perdurables que supuestamente animaron su lucha y se culpó a sí mismo.

Se sintió atrapado entre su vida anterior y sus sueños para Afganistán y una nueva vida en los Estados Unidos que nunca había deseado realmente. “En este momento, no tengo ningún lugar. No pertenezco aquí, y no pertenezco allá. Es un sentimiento muy vacío”.

El protagonista de esta historia renunció como ministro de finanzas una semana antes de que los talibanes tomaran Kabul, cuando el entonces presidente Ashraf Ghani lo arremetió en una reunión pública y luego lo reprendió en privado por no haber hecho un pago relativamente pequeño a una empresa libanesa.

La tensión de la partida de los estadounidenses y los avances de los talibanes sacaron lo peor del presidente afgano, quien era incansable pero también microadministrador, desconfiado y de mal genio, dijeron sus asistentes. Payenda no creía que el gobierno estuviera a punto de caer, pero sentía que había perdido la confianza del presidente. Una parte de él incluso estaba preocupada de que Ghani pudiera hacer que lo arrestaran por cargos falsos. Así que rápidamente abordó un avión rumbo a Estados Unidos, donde lo esperaban su esposa e hijos, que habían partido una semana antes.

El 15 de agosto de 2021, el día en que colapsó el gobierno, Payenda se despertó alrededor de las 2 p. m., todavía con el desfase horario y exhausto por ver las noticias hasta el amanecer, y vio un mensaje de texto del director del Banco Mundial en el país en Kabul.

Mientras miraba Twitter, se enteró de que los talibanes estaban ahora a cargo de Afganistán y escribió una respuesta: “Ahora que terminó, teníamos 20 años y el apoyo de todo el mundo para construir un sistema que funcionara para la gente. Fracasamos miserablemente. Todo lo que construimos fue un castillo de naipes que se derrumbó así de rápido. Un castillo de naipes construido sobre la base de la corrupción. Algunos de nosotros en el gobierno elegimos robar incluso cuando teníamos una última oportunidad. Traicionamos a nuestra gente”. Payenda cuenta su historia y parece una película. Sin embargo, todo lo que vivió y vive junto a su familia, es bien real.