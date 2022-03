Días antes de que Afganistán cayera ante los talibanes en agosto pasado, Ashraf Ghani, el presidente afgano, fue “ bienvenido ” a los Emiratos Árabes Unidos. Se alega que se llevó consigo 169 millones de dólares del tesoro de su país.

No fue el caso de Khalid Payenda, ex ministro de Economía de la presidencia de Ghani, quien seis meses después de la huída de la capital afgana, conduce un Uber en Washington DC

“Si completo 50 viajes en los próximos dos días, recibo un bono de $95”, dijo Payenda al Washington Post , desde el volante de un Honda Accord.

El hombre de 40 años supervisó una vez un presupuesto de 6.000 millones de dólares respaldado por Estados Unidos. The Post informó que en una noche a principios de esta semana, ganó "un poco más de $ 150 por seis horas de trabajo, sin contar su viaje, una noche mediocre".

The Post grabó a Payenda diciéndole a un pasajero que su mudanza de Kabul a Washington había sido “un gran ajuste”. También dijo que estaba agradecido por la oportunidad de poder mantener a su familia pero, “En este momento, no tengo ningún lugar. No pertenezco aquí y no pertenezco allá. Es un sentimiento muy vacío”.

Afganistán se enfrenta a una crisis humanitaria y económica, activos congelados y cortados de la ayuda internacional que requeriría el reconocimiento del gobierno talibán que reemplazó al régimen apoyado por Estados Unidos.

The Post describió la experiencia de Payenda a fines de 2020, cuando su madre murió de covid-19 en un hospital empobrecido de Kabul. Se convirtió en ministro de finanzas después de eso. El Post dijo que ahora deseaba no haberlo hecho.

“Vi mucha fealdad y fallamos”, dijo. “Yo fui parte del fracaso. Es difícil cuando miras la miseria de la gente y te sientes responsable”. Payenda le dijo al Post que creía que los afganos “no tenían la voluntad colectiva de reformarse, de ser serios”. Pero también dijo que Estados Unidos traicionó su compromiso con la democracia y los derechos humanos después de hacer de Afganistán una pieza central de la política posterior al 11 de septiembre.