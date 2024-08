El Centro Carter confirmó que Edmundo González ha resultado ganador en las recientes elecciones presidenciales de Venezuela, obteniendo el 60% de los votos, según el análisis realizado sobre las actas presentadas por el comando opositor. En este contexto, la organización ha declarado que "no hay evidencia de hackeo" en el sistema electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Jennie Lincoln, jefa de la misión del Centro Carter, proporcionó detalles sobre la observación realizada en las elecciones venezolanas. En un informe previo, emitido el 1 de agosto, la misión había señalado que las elecciones "no cumplieron con los estándares internacionales" y, por lo tanto, "no pueden considerarse democráticas".

El Centro Carter fue uno de los pocos organismos internacionales, junto con las Naciones Unidas, que recibió una invitación del CNE para observar estos comicios, que han sido objeto de controversia. En estas elecciones, Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer período de seis años, a pesar de que las autoridades electorales no publicaron las actas correspondientes.

La misión de observación estuvo compuesta por 17 representantes del Centro Carter, fundado en 1982 por el ex presidente Jimmy Carter y con sede en Atlanta. Durante un mes, estos representantes realizaron un recorrido por varias ciudades, incluyendo Caracas, Maracaibo, Valencia y Barinas, con el fin de llevar a cabo un seguimiento minucioso del proceso electoral.

Por su parte, el CNE proclamó a Maduro como ganador de las elecciones sin haber proporcionado resultados detallados hasta el momento. La entidad argumenta que el retraso en la publicación de los resultados se debe a un supuesto hackeo, mientras que el mandatario ha denunciado un "golpe de Estado ciberfascista".

Jennie Lincoln explicó que la organización ha "analizado los números" disponibles en conjunto con otras organizaciones y universidades, confirmando a Edmundo González Urrutia como el ganador con más del 60% de los votos. Según la información proporcionada por el comando opositor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), al 80,35% del escrutinio, González habría obtenido el 67% de los votos, equivalente a 7.086.955 sufragios, mientras que Maduro habría alcanzado el 30%, con 3.206.164 votos.

En cuanto a la seguridad del sistema electoral, Lincoln afirmó que "no hay evidencia" de que el sistema de votación en Venezuela haya sido objeto de un ataque informático durante las elecciones del 28 de julio. Aclaró que hay empresas que se encargan de monitorear posibles denegaciones de servicio (hackeos) y que en la noche de las elecciones no se detectó ninguna irregularidad. Además, mencionó que la transmisión de datos de votación se realiza a través de líneas telefónicas y satelitales, y no por medio de computadoras, lo que asegura que no se hayan perdido datos.

En cuanto a la falta de transparencia, Lincoln recordó que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, había prometido publicar los resultados mesa por mesa en la página web y entregar un CD a los partidos políticos, compromiso que no fue cumplido. La jefa de la misión de observación destacó que, a pesar de las condiciones desiguales del proceso electoral, el pueblo venezolano participó en la votación. Sin embargo, señaló que la principal irregularidad observada fue la falta de transparencia del CNE y la evidente inobservancia de sus propias reglas en relación a la exhibición de los resultados reales del voto popular.

