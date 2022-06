El actor y director de Hollywood Ben Stiller elogió al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en Kiev el lunes para conmemorar el Día Mundial del Refugiado, ya que la actual invasión de Rusia obliga a millones de personas a huir.

Stiller, que estaba de visita en Ucrania y Polonia como embajador de buena voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), dio un paseo apresurado y extendió las manos para conocer a Zelenskyy, actor y comediante antes de ser elegido presidente en 2019.

Ambos hombres dijeron que estaban honrados de conocerse. “Eres mi héroe”, le dijo Stiller a Zelenskyy dentro del palacio presidencial. "Eres increíble. Dejaste una gran carrera como actor por esto". "No tan bueno como el tuyo", respondió Zelenskyy con una sonrisa.

"No, pero bastante bien", bromeó Stiller, llevándose la mano al corazón a veces. "Pero lo que has hecho y la forma en que has unido al país y al mundo, es realmente inspirador". Zelenskyy se entusiasmó con el cumplido y dijo: "Es demasiado para mí".

Stiller viajó a Ucrania "para ver la escala de destrucción y escuchar de primera mano a las personas que han experimentado directamente el impacto de la guerra", dijo ACNUR en un comunicado , y agregó: "Estas historias personales permitirán al Sr. Stiller comunicar la necesidad de apoyo continuo y aumentado a la respuesta humanitaria en Ucrania".

Antes de su reunión con Zelensky y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, Stiller visitó los asentamientos ocupados alrededor de Kyiv y se detuvoen Irpin, una ciudad al lado de la capital que fue testigo de intensos combates al comienzo de la invasión.

Él y Karolina Lindholm Billing, representante de ACNUR en Ucrania, se reunieron con sobrevivientes de esa ocupación, según un comunicado de prensa de la oficina de Zelenskyy.

“Una cosa es ver esta destrucción en la televisión o en las redes sociales. Otra cosa es verlo todo con tus propios ojos. Eso es mucho más impactante”, dijo Stiller a Zelenskyy.

"Lo que viste en Irpin es definitivamente terrible", respondió el presidente ucraniano. "Pero es aún peor imaginar lo que está sucediendo en los asentamientos que todavía están bajo ocupación temporal en el este".

En Irpin, los cuerpos de 290 víctimas, con un número desproporcionado de mujeres, fueron recuperados después de que las fuerzas rusas infligieran un mes de terror, informó la BBC .

Y en el este, las fuerzas rusas han usado artillería de largo alcance para asaltar ciudades en la región de Donbas, que el presidente ruso, Vladimir Putin, busca controlar.

Desde que Putin lanzó su invasión a finales de febrero, entre 8 y 12 millones de personas han huido de sus hogares en Ucrania, según datos de ACNUR. Aproximadamente la mitad ha huido a la vecina Polonia, que Stiller visitó el domingo, buscando difundir la conciencia sobre las necesidades de la crisis de refugiados.