Dos periodistas de Fox News, la productora Oleksandra Kuvshynova y el camarógrafo Pierre Zakrzewski, murieron en el ataque en las afueras de Kiev que hirió al corresponsal Benjamin Hall, confirmaron el martes la red estadounidense y sus periodistas.

Fox News en un comunicado solo anunció la muerte de Zakrzewski. Funcionarios ucranianos y reporteros de Fox News confirmaron que Kuvshynova también murió en el ataque.

“RIP Pierre y Sasha”, escribió el corresponsal de Fox News en el Pentágono, Lucas Tomlinson, en Twitter, usando un nombre diminuto para el productor y compartiendo una foto reciente de los dos, sonriendo con Hall.

Zakrzewski y Kuvshynova murieron “como resultado del bombardeo de artillería de las tropas rusas en la parte noreste de la aldea de Gorenka”, dijo el sitio web ucraniano kp.ua.

La noticia sigue a la muerte en Ucrania el domingo de Brent Renaud, un cineasta estadounidense, quien recibió un disparo en un área cercana a donde fueron atacados los periodistas de Fox.

Fox News había anunciado la lesión de Hall el lunes, el reportero "resultó herido mientras recogía noticias en las afueras de Kiev, en Ucrania".

La directora ejecutiva de Fox News, Suzanne Scott, dijo : “Pierre fue asesinado en Horenka, en las afueras de Kiev, Ucrania. Pierre estaba con Benjamin Hall ayer... cuando su vehículo fue alcanzado por fuego entrante.

No quedó claro de inmediato por qué Fox News no mencionó la muerte de Kuvshynova. Se acercó al canal para hacer comentarios.

“Pierre fue un fotógrafo de zonas de guerra que cubrió casi todas las historias internacionales para Fox News desde Irak hasta Afganistán y Siria durante su larga permanencia con nosotros.

“Su pasión y talento como periodista no tenían parangón. Con base en Londres, Pierre había estado trabajando en Ucrania desde febrero. Sus talentos eran rápidos y no había un papel en el que no participara para ayudar en el campo, desde fotógrafo hasta ingeniero, pasando por editor y productor, y lo hizo todo bajo una inmensa presión con una habilidad tremenda".

Zakrzewski, de 55 años, ayudó a afganos que habían trabajado para Fox News a escapar del país el verano pasado después de la retirada de Estados Unidos, añadió Scott.