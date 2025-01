Donald Trump: "Si Hamás no libera a los rehenes antes de mi asunción, se desatará un infierno" "Si no están de vuelta para cuando asuma el cargo, estallará el infierno en Oriente Medio, y no será bueno para Hamas, y francamente no será bueno para nadie. Estallará el caos", afirmó el presidente electo estadounidense durante una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.