El presidente Donald Trump ha lanzado una severa advertencia a Hamas en caso de que se nieguen a liberar a 7 rehenes para el 10 de octubre: "Si no se cierra el acuerdo antes de que yo asuma el cargo, que ahora serán dos semanas, se desatará un infierno en Oriente Medio".

"Si no están de vuelta para cuando asuma el cargo, estallará el infierno en Oriente Medio, y no será bueno para Hamas, y francamente no será bueno para nadie. Estallará el caos", afirmó Trump durante una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.