El hombre más rico del mundo debido a su participación en la compañía de automóviles eléctricos Tesla, ha dicho que revertirá la prohibición de Twitter sobre el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump

Twitter prohibió permanentemente a Trump en enero de 2021, citando violaciones repetidas de las reglas de la compañía y su juicio de que sus tuits eran “altamente probables de alentar e inspirar a las personas a replicar los actos criminales que tuvieron lugar en el Capitolio de los EE. UU. el 6 de enero de 2021”, haciendo referencia al ataque del edificio por parte de los republicanos que apoyaban al expresidente.

“Revertiría la prohibición permanente, creo que no fue correcto prohibir a Donald Trump y que fue un error. Alienó al país y no resultó en que Donald Trump no tuviera voz", comentó Musk y agregó: “Creo que fue una decisión moralmente mala y una tontería en extremo”.

Sin embargo, Trump ha expresado que no volvería a la plataforma, aunque lo habiliten ya que se expresa a través de la red Truth Social fundada bajo su nombre. Aun así, se cree que el exmandatario no dejaría pasar esta oportunidad y volvería a Twitter dado que es una plataforma más amplia para influir en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024.

“Twitter necesita ser mucho más imparcial, actualmente está sesgado hacia la izquierda”, expresó Elon reiterando las críticas de que el personal de Twitter es demasiado izquierdista y que se los nota influenciados por tener su sede en San Francisco, considerada una de las ciudades más liberales de Estados Unidos y conocida por elegir candidatos demócratas y progresistas.