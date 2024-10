El ex CEO de la cadena de moda Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, fue detenido junto a su socio Matthew Smith y el presunto intermediario James Jacobson, en el marco de una investigación por cargos de agresión sexual y tráfico de modelos masculinos a nivel internacional.

De acuerdo con los informes, entre diciembre de 2008 y marzo de 2015, Jeffries y sus cómplices habrían estado involucrados en una red de tráfico sexual. Este esquema consistía en reclutar a aspirantes a modelos masculinos, a quienes se les ofrecían invitaciones a fiestas, donde presuntamente se les suministraban drogas y se les forzaba a mantener relaciones sexuales.

Brittany Henderson, abogada del bufete Edwards Henderson, que representa a las presuntas víctimas, expresó que las detenciones son un paso significativo para aquellos modelos que habrían sido afectados por las acciones de Jeffries y sus cómplices. La abogada también señaló que la lucha por justicia continúa y que se buscará responsabilizar a Abercrombie & Fitch por la supuesta facilitación de estos actos delictivos, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Este caso surge a raíz de una investigación realizada por la BBC en 2023, titulada "The Abercrombie Guys: The Dark Side of Cool". En esta investigación, varios hombres revelaron haber firmado acuerdos de confidencialidad relacionados con eventos sexuales supuestamente organizados por Jeffries, lo que ha generado un mayor escrutinio sobre las prácticas de la empresa.

Por su parte, Abercrombie & Fitch, que opera más de 300 tiendas en Estados Unidos, expresó su horror y desagrado ante las acusaciones sobre el comportamiento de Jeffries. La compañía subrayó su política de "tolerancia cero" hacia el abuso, el acoso y la discriminación de cualquier tipo. Cabe recordar que Mike Jeffries dejó la empresa en 2014, tras recibir una indemnización de 25 millones de dólares, según los registros corporativos.