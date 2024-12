Un descubrimiento arqueológico en la cueva Manot (en la actual Galilea, en Israel) revela nuevas perspectivas sobre los habitantes del continente asiático de hace 35.000 años.

Este sitio ha proporcionado evidencia de reuniones ritualísticas, destacando las prácticas sociales y espirituales de los primeros humanos modernos. Un estudio reciente, con participación internacional, resalta el valor de este hallazgo para la antropología.

Desde su descubrimiento en 2008, la cueva ha sido un tesoro arqueológico crucial, mostrando interacción entre Neandertales y Homo sapiens. Un cráneo de 55.000 años con características mixtas confirma el cruce genético entre las especies.

En su sección más profunda, se encontraron indicios de rituales, destacando la "roca tortuga", posible objeto de culto, y un entorno acústico especial, lo que sugiere que el lugar pudo ser usado para reuniones de grandes grupos, iluminado con antorchas.

Este hallazgo, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, marca un hito en la investigación antropológica. Liderado por tres investigadores israelíes, el proyecto contó con la colaboración de académicos internacionales, incluyendo un equipo de la Escuela de Medicina Dental de Case Western Reserve University (CWRU), que ha trabajado en el sitio durante más de una década.