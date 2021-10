Diversos activistas de delitos raciales denunciaron que el aumento en las teorías de conspiración del coronavirus corre el riesgo de impulsar el antisemitismo. Lo manifestaron luego de la la inauguración de una exposición en el Reino Unido que busca arrojar luz sobre el fascismo británico de entreguerras y sus paralelos en la actualidad.

La Biblioteca del Holocausto de Wiener en Londres ha la exposición, centrándose en las motivaciones y la propaganda de los fascistas británicos y sus pares europeos en las décadas de 1920 y 1930. Manifiestan preocupación por el reciente crecimiento de las ideas de extrema derecha y el populismo en el Reino Unido y en el extranjero.

En la exposición se muestran fotografías raras, incluida una de una mujer en las calles de Londres con una bandera sindical con una esvástica en el corazón.

"Queremos, de manera bastante consciente, que la gente piense en los paralelismos entre el pasado y el presente, así como en las diferencias", dijo la Dra. Barbara Warnock, co-comisaria de la exposición.

Warnock afirmó también que el periódico de la Unión Británica de Fascistas (BUF) de Oswald Mosley, con el titular The Return of Manhood, tenía similitudes con la misoginia cada vez más armada por la extrema derecha en la actualidad. La portada del periódico también lleva el lema Gran Bretaña Primero, un eslogan fascista que también es el nombre de un grupo de extrema derecha que el mes pasado tuvo su solicitud para registrarse como partido político aprobada por la Comisión Electoral.

También se pueden establecer paralelismos entre las teorías de conspiración antisemitas sobre Covid-19 y el desarrollo de vacunas, y folletos que culpan a los “financieros judíos” de la primera guerra mundial o que sugieren que se beneficiarían de la segunda guerra mundial.

David Rich, director de políticas de Community Security Trust (CST), una organización benéfica que brinda seguridad a la comunidad judía, dijo que la pandemia había provocado que las personas con opiniones antisemitas asumieran un papel central en la campaña contra las vacunas Covid y las medidas de salud pública.

“Cada vez vemos más personas que no están realmente apegadas a una ideología en particular, pero que son parte de esta masa amorfa alimentada por teorías de conspiración. Un punto de entrada a eso ha llegado con la pandemia y el movimiento anti-vacunación donde el lenguaje no es explícitamente anti-judío. Significa que mucha gente corre el riesgo de ser absorbida”, dijo Rich,