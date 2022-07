La calma se interrumpió en el congreso cuando María Eugenia Vidal, diputada nacional de Juntos por el Cambio, protagonizó un fuerte cruce con su par del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz. El “round” comenzó cuando la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires criticó a la flamante Ministra de Economía Silvina Batakis y la representante del oficialismo le respondió con cifras sobre el endeudamiento que heredó el actual gobernador Axel Kicillof.

“Los temas que tratamos hoy son importantes, aunque no son urgentes. Es contradictorio que tratemos iniciativas que promueven beneficios a determinados sectores sin una macroeconomía estable que les garantice su plena efectividad. Solo en junio el Banco Central emitió el 35% de la base monetaria y ayer 300 mil millones de pesos; pueden decir lo que quieran, pero eso es más inflación. Y el gasto público no se detiene. Si no enfrentan los problemas, al menos tengan el respeto de escucharlos”, dijo Maria Eugenia Vidal, reclamando la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur, a la Cámara de Diputados.

“Hay angustia entre los argentinos frente a lo que pasó y lo que puede pasar –agregó-. Ni este interbloque ni yo vamos a hacer cómplices. Lo que pasó ni siquiera se trata de un cambio de ministro o de la pelea entre el presidente y la vicepresidenta. Lo que pasó es el fracaso de dos años y medio de políticas económicas que trajeron más pobreza, más inflación y por primera vez que los trabajadores formales sean más pobres”.

“La desconexión de la coalición gobernante con la realidad es total. Aturde que mientras el barco se hunde se pelean entre ustedes. Aturde que para conducir la economía argentina hayan elegido a una persona que en el 2015 no dejó la plata para pagar los sueldos y aguinaldos de 600.000 trabajadores”, asestó, en directa alusión a Silvina Batakis, exministra de economía de su antecesor en el cargo, Daniel Scioli y ahora flamante titular de la cartera económica de Fernández.

“Aturde el cinismo con el que nos dicen que esta es una crisis de crecimiento. Les estoy pidiendo lo mismo que ustedes nos pidieron en 2019: hagan algo. Hagan algo, decían, cuando la pobreza era un 5% más bajo que ahora, cuando el salario privado era de 930 dólares y ahora es de 520 dólares, cuando la inflación era del 49% y hoy es del 80%”,enfantizó la ex gobernadora de la Provincia de Buenos entre el 2015 y 2019.

Después de lo expuesto por Vidal, Victoria Tolosa Paz, pidió la palabra y comenzó las acusaciones contra la gestión de María Eugenia Vidal

"Dejó a la Provincia en niveles de endeudamiento inéditos", expresó en medio de los gritos desde la bancada de Juntos por el Cambio.

"No vamos a permitir que se chicanee, porque quien está sacando adelante la deuda de la Provincia es el gobernador Kicillof con una política de desendeudamiento a nivel nacional y provincial", comentó.