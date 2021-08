India es uno de los peores países para ser mujer. Claro, cada 15 minutos una mujer es violada en el país.

Y ahora, una niña de nueve años perteneciente a la comunidad dalit marginada de la India ha sido violada en grupo, asesinada y cremada a la fuerza en la capital, Nueva Delhi, asegura su familia.

El espantoso incidente provocó un cuarto día de protestas en la ciudad el miércoles, en el último caso de violencia sexual contra la antigua comunidad "intocable", que se encuentra en la parte inferior de la compleja jerarquía de castas de la India.

La familia de la niña alega que un sacerdote hindú que trabajaba en un crematorio local y sus asociados la violaron y luego incineraron su cuerpo sin su aprobación el domingo.

La familia, junto con otros dalits y activistas, está acampando en una carretera en el barrio de Nangal de Nueva Delhi, exigiendo justicia.

La policía dice que arrestó a cuatro acusados y abrió una investigación sobre el incidente.

La niña, que no puede ser identificada según la ley india, había ido a buscar agua potable a un enfriador de agua en el crematorio, dijo su madre a los medios el miércoles.

“Su padre había ido al mercado a comprar verduras. Pasó una hora pero ella no regresó y me puse ansioso. Así que corrí al crematorio donde el sacerdote me dijo: 'Tu hija está muerta' ”, dijo.

“Me sorprendió y le pedí al sacerdote que me dijera cómo podía morir mi hija. Le dije que quería llevarla a la comisaría y al hospital, pero él se negó y dijo: "No hagas eso". Te daré dinero, pero solucionemos el asunto aquí. No podrás pelear el caso '”.

La madre de la niña dijo que Radhey Shyam, el sacerdote de 55 años, le dijo que su hija murió electrocutada mientras llenaba el agua.

"Pero sentí que estaba mintiendo", le dijo a los medios. Ella insistió en ver el cuerpo de su hija.

“Estaba tendida sin vida”, relató la madre con la voz quebrada. "Tenía moretones en el cuerpo, su rostro estaba pálido y su ropa estaba mojada".

El sacerdote y sus asociados, mientras tanto, cerraron las puertas del crematorio e incineraron por la fuerza el cuerpo de la niña, a pesar de las protestas de la madre indefensa.

Tan pronto como se corrió la voz del incidente, el padre de la niña y sus vecinos corrieron al crematorio. Capturaron al sacerdote y a los otros tres, quienes, según informes de los medios locales, confesaron haber violado a la joven.

La policía llegó un poco más tarde y detuvo al acusado. Se han registrado casos de violación en grupo, asesinato y delitos sexuales contra un niño contra los sospechosos, mientras que el crematorio ha sido sellado.

Desde el domingo, cientos de manifestantes han salido a las calles de Nueva Delhi, exigiendo la pena de muerte para los cuatro hombres acusados del crimen.

La familia de la niña y los residentes de Nangal han bloqueado la carretera frente a un acantonamiento del ejército en la zona.

Es probable que las protestas se desarrollen como una bola de nieve en todo el país, con algunos grupos dalit anunciando manifestaciones contra las atrocidades que enfrenta la comunidad, en particular las mujeres dalit.

“Este no es un incidente aislado. Es solo que salió a la luz. La violencia sexual contra las mujeres, particularmente las de clases atrasadas, es común en este país y tienen que luchar duro para obtener justicia '', dijo a los distintos periodistas de las cadenas internacionales que cubren el caso, la activista por los derechos de las mujeres con sede en Nueva Delhi, Suman Dixit, quien se unió a la familia en protesta.

La India es considerada uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser mujer. Los datos del Ministerio del Interior del año pasado indican que una mujer es violada cada 15 minutos en el país.

Una abrumadora cantidad de delitos sexuales y de otro tipo tienen como objetivo a los dalits.

En septiembre del año pasado, la violación y asesinato de una mujer dalit de 19 años en el distrito de Hathras, en el estado norteño de Uttar Pradesh, sacudió el país y provocó feroces protestas.

En ese caso, la policía fue acusada de incinerar por la fuerza el cuerpo de la adolescente en plena noche y en contra de los deseos de su familia, quienes presuntamente fueron encerrados en su casa.

A pesar de las estrictas leyes contra la violación de la India, activistas y feministas dicen que la situación sobre el terreno no ha mejorado.

Un informe publicado por el Movimiento Nacional Dalit por la Justicia (NDMJ) en septiembre del año pasado dijo que se informaron cerca de 400.000 incidentes de violencia entre 2009 y 2018, un aumento del 6 por ciento con respecto a la década anterior.

Prithviraj Singh, exdirector general de Policía del estado de Himachal Pradesh que también visitó a los manifestantes el martes indico que el sistema de justicia penal y la policía en India necesitan una reforma para prevenir tales delitos.

“El sistema se ha convertido para servir a los ricos y poderosos. Tiene que cambiar ”, dijo Singh, quien ahora dirige un grupo por la justicia social.

Más temprano el miércoles, el principal líder de la oposición de India, Rahul Gandhi, del partido del Congreso, se reunió con la familia en una muestra de solidaridad.

"Mi responsabilidad es ayudar a la familia de la víctima", dijo a los periodistas después de la visita.

El ministro principal de Delhi, Arvind Kejriwal, también se reunió con la familia el martes y anunció ayuda financiera de un millón de rupias indias ($ 13,476) para la familia, así como ayuda legal para luchar contra el caso.

Kejriwal tuiteó que el incidente fue "bárbaro" y "vergonzoso". "Es necesario mejorar la situación de la ley y el orden en Delhi", publicó.

Los manifestantes dicen que están listos para una sentada indefinida por la justicia.

“Nos quedaremos aquí con la familia mientras no se haga justicia. Queremos que se ahorque a los culpables ”, dijo Suman, una vecina dalit de la víctima de unos 40 años.

"Suficiente es suficiente. No podemos tolerar esto todos los días ".