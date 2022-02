Se han revelado más detalles sobre la difícil convivencia entre Charlize Theron y Tom Hardy en la publicación del libro sobre la realización del éxito de taquilla de acción de 2015 de George Miller Mad Max: Fury Road .

Se sabía que los coprotagonistas tenían una fría relación durante la larga filmación en el desierto de Namibia, pero el nuevo libro de Kyle Buchanan Blood, Sweat& Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road sugiere que Theron se sintió lo suficientemente amenazado como para pedirle -establecer protección contra el "agresivo" Hardy.

Hardy interpretó al personaje principal de la película, interpretado por Mel Gibson en la trilogía original. Theron era el recién llegado Imperator Furiosa, lugarteniente del villano Immortan Joe (HughKeays-Byrne) que se vuelve contra su líder para colaborar con Max mientras escolta a mujeres jóvenes a un lugar seguro.

Hablando con Buchanan, Theron y otros miembros del equipo destacaron un comportamiento poco profesional por parte de Hardy, incluido el persistente retraso que hizo que sus compañeros de trabajo esperaran durante horas en el set.

En un caso, Hardy debía estar en el set a las 8 am, junto con el resto del elenco y el equipo requerido ese día. Incluían a Theron, entonces una madre primeriza cuyo bebé estaba en una guardería cercana mientras ella trabajaba.

Sin embargo, a pesar de que los productores hicieron una "solicitud especial" para que Hardy fuera puntual, llegó más de tres horas tarde, tiempo durante el cual Theron permaneció en posición, listo para filmar. “Ella realmente iba a hacer un punto”, recordó el operador de cámara Mark Goellnicht. “Ella no fue al baño, no hizo nada. Simplemente se sentó en el WarRig”.

Cuando Hardy finalmente llegó, Theron le preguntó a Hardy: "¿Qué tan irrespetuoso eres?". y agregó que los productores deberían “multar al cabrón con cien mil dólares por cada minuto que ha retrasad a este equipo”.

Hardy respondió “cargando hacia ella” y diciendo: “¿Qué me dijiste?”. Goellnicht dijo que Hardy parecía "bastante agresivo" y que Theron "realmente se sentía amenazada".

“Ese fue el punto de inflexión, porque luego la actriz dijo: 'Quiero a alguien como protección'”.

Además, Theron agregó: “Llegó a un lugar en el que estaba un poco fuera de control, y había una sensación de que tal vez enviar a una mujer productora podría igualar algo, porque no me sentía segura.

“No quiero poner excusas por el mal comportamiento, pero fue un rodaje difícil. Ahora, tengo una perspectiva muy clara de lo que pasó. No creo que tuviera esa claridad cuando estábamos haciendo la película. Estaba en modo supervivencia; Realmente estaba cagada de miedo”.