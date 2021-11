El director ejecutivo de McDonald's, Chris Kempczinski, provocó indignación luego de la aparición de un intercambio de mensajes de texto con la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, en el que parece culpar a dos padres de Chicago cuyos hijos fueron asesinados a tiros.

En los mensajes de texto recientemente publicados entre Kempczinski y Lightfoot , el CEO de la cadena de hamburguesas más conocidas del planeta culpó a los padres de Adam Toledo, de 13 años, y Jaslyn Adams, de siete, por sus muertes.

Toledo fue asesinado a tiros por un oficial el 29 de marzo en un callejón al oeste de la cuadra 2300 de South Sawyer Avenue en Little Village en el Southwest Side.

Adams murió en un tiroteo en un autoservicio de McDonald's un día antes del intercambio de mensajes de texto. Toledo había sido asesinado por un oficial de policía de Chicago semanas antes, y luego salió un video que mostraba que el niño tenía las manos en el aire.

“Con ambos, los padres les fallaron a esos niños, lo cual sé que es algo que no se puede decir. Aún más difícil de arreglar ”, escribió Kempczinski en un mensaje de texto a Lightfoot.

La alcaldesa de Chicago respondió: “Gracias, Chris. Es bueno verte en persona. Un gran espacio de trabajo, y su gente fue estupenda. Le dije a Joe que estaría feliz de comunicarme con el operador para ofrecerle apoyo. Él y los miembros de su equipo deben estar traumatizados. Terrible tragedia. Gracias de nuevo, Chris ".

Los textos se obtuvieron a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información. También se publicaron imágenes de la correspondencia en un hilo de Twitter sobre los trabajadores de McDonald's en huelga en todo el país.

Unos 30 manifestantes se reunieron el miércoles frente a la sede de McDonald's en Illinois para una manifestación organizada por una docena de organizaciones, incluida Chicago Fight por $ 15 y un sindicato. Absolutamente todos condenaron los comentarios del Director ejecutivo de MCD, según el Chicago Tribune.

Los niños también estaban presentes, con cajas que se parecían a un Happy Meal de McDonald's que decía "McGarbage" y "Evil", así como una pancarta pidiendo a Kempczinski que "cuide a sus trabajadores para que ellos puedan cuidar de nosotros".

Los organizadores también enviaron a Kempczinski una carta abierta criticando sus comentarios y solicitando que se reuniera con los manifestantes en un plazo de siete días.

“El director ejecutivo no comprende ni conoce nuestra lucha. Él culpa a los padres por la violencia en las calles y eso no es justo ", dijo al Tribune Adriana Sánchez, empleada de McDonald's del vecindario Back of the Yards en el lado suroeste de Chicago.

"Estas corporaciones explotan nuestras comunidades y luego deshumanizan a nuestras familias.Basta de explotación, basta de comentarios racistas ignorantes".

En un mensaje a los empleados corporativos de McDonald's el martes, Kempczinski dijo que reflexionó sobre sus comentarios y expresó remordimiento.

“Cuando escribí esto, estaba pensando a través de mi lente como padre y reaccioné visceralmente. Pero no me he puesto en los zapatos de la familia de Adam o Jaslyn y de tantos otros que se enfrentan a una realidad muy diferente ”, dijo Kempczinski.

“No tomarse el tiempo para pensar en esto desde su punto de vista estaba mal y carecía de la empatía y la compasión que siento por estas familias. Esta es una lección que llevaré conmigo".