A medida que las empresas de redes sociales prometen tomar medidas enérgicas contra la desinformación rusa sobre la guerra en Ucrania , los estudios muestran que continúan fallando, lo que permite que las narrativas refutadas lleguen a millones.

De esta foma, Facebook no pudo etiquetar el 80% de los artículos en su plataforma que promueven una teoría de conspiración de rápida propagación de que Estados Unidos está financiando el uso de armas biológicas en Ucrania, según un estudio publicado por el Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCDH) .

El grupo de investigación de desinformación sin fines de lucro estudió una muestra de publicaciones entre el 24 de febrero y el 14 de marzo que compartían artículos externos que contenían afirmaciones sin fundamento sobre armas biológicas. Encontró que Facebook en el 80% de los casos no etiquetaba las publicaciones como "falta de contexto", que contenían "información parcialmente falsa" o "información falsa" directamente.

“Si nuestros investigadores pueden identificar información falsa sobre Ucrania que circula abiertamente en su plataforma, Meta tiene la capacidad de hacer lo mismo”, dijo el director ejecutivo de CCDH, Imran Ahmed. “Pero descubrimos que en la gran mayoría de los casos, las teorías de conspiración tienen un pase libre”.

La teoría de las armas biológicas comenzó a extenderse en los primeros días de la guerra en Ucrania, entre las cuentas marginales de Q Anon, y finalmente llegó a plataformas más grandes como Fox News. La Casa Blanca ha condenado el mito, diciendo que puede haber sido fabricado por Moscú para justificar un posible uso de armas químicas contra Ucrania.

Pero continúa extendiéndose a través de las redes sociales, incluido Facebook.

Los investigadores de CCDH utilizaron la herramienta de análisis social News Whip para identificar más de 120 artículos de sitios externos que tenían afirmaciones falsas o engañosas sobre laboratorios de armas biológicas o declaraciones tergiversadas hechas por funcionarios de EE. Facebook.

CCDH ha pedido a Meta que haga cumplir más a fondo sus etiquetas de "información falsa" y "información parcialmente falsa" y amplíe el uso de su etiqueta existente de "contexto faltante".

“Las campañas de propaganda de Rusia se han beneficiado durante años de que Meta se hiciera de la vista gorda ante la desinformación”, dijo Ahmed. “A pesar de tomar medidas contra los canales estatales bajo una enorme presión, Meta está fallando gravemente en contener las principales narrativas de desinformación que benefician al régimen de Putin”.

Estudios previos publicados por CCDH encontraron que Facebook tuvo problemas para hacer cumplir sus propias reglas en torno al etiquetado de fuentes de noticias patrocinadas por el estado. Y no está solo: otro estudio de Media Mattersfor America descubrió que You Tube no solo no había eliminado miles de videos sobre la teoría de los biolabs, sino que también se había beneficiado de ellos a través de canales monetizados.

Si bien algunos expertos han admitido que Facebook ahora está tomando medidas para tomar medidas enérgicas contra la propaganda estatal, otros dicen que la desinformación continuará propagándose en las redes sociales siempre que se incorpore al modelo comercial basado en las opiniones.

“Al final del día, el algoritmo siempre priorizará la información errónea porque es polémica, y Facebook gana más dinero cuando discutimos entre nosotros”, dijo Ahmed. “Para reducir la propagación de la desinformación, tenemos que cortarla en la fuente”.