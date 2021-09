El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y sus aliados podrían estar preparándose para montar un golpe militar en Brasil, según un influyente grupo de ex presidentes, primeros ministros y destacadas figuras públicas de la izquierda.

Una carta abierta afirma que las manifestaciones que los seguidores de Bolsonaro organizarán el martes representan un peligro para la democracia y equivalen a una insurrección inspirada en el ataque de los partidarios de Donald Trump al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero.

Afirman que las marchas a nivel nacional de los partidarios de Bolsonaro contra la Corte Suprema y el Congreso, que involucran a grupos supremacistas blancos, policías, militares y funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno, están "avivando los temores de un golpe en la tercera democracia más grande del mundo".

Entre los firmantes se encuentran José Luis Rodríguez Zapatero, el ex primer ministro español Yanis Varoufakis, el ex ministro de Finanzas griego Jeremy Corbyn, el ex líder laborista británico, Fernando Lugo, el ex presidente paraguayo, Caroline Lucas, el diputado verde británico y Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel argentino y activista de derechos humanos.

Señalan que el 10 de agosto, Bolsonaro "dirigió un desfile militar sin precedentes por la ciudad capital de Brasilia, mientras sus aliados en el Congreso impulsaban reformas radicales al sistema electoral del país que, según él, son críticas antes de las elecciones presidenciales del próximo año".

El propio presidente dijo el 21 de agosto que las marchas se preparan para un "contragolpe necesario" contra el Congreso y la Corte Suprema. Su mensaje afirmaba que la "constitución comunista" de Brasil le había quitado el poder y acusaba a "el poder judicial, la izquierda y todo un aparato de intereses ocultos" de conspirar contra él.

La carta abierta advierte: “Los miembros del Congreso en Brasil han advertido que la movilización del 7 de septiembre se ha inspirado en la insurrección en el Capitolio de los EE. UU. El 6 de enero de 2021, cuando el entonces presidente Donald Trump alentó a sus partidarios a 'detener el robo' con falsos Reclamaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020.

Estamos profundamente preocupados por la amenaza inminente a las instituciones democráticas de Brasil, y estamos atentos para defenderlas antes del 7 de septiembre y después. El pueblo de Brasil ha luchado durante décadas para asegurar la democracia del gobierno militar. No se debe permitir que Bolsonaro se lo robe ahora”.