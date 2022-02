El presidente norteamericano Joe Biden dijo mediante un mensaje público, que está "convencido" de que Vladimir Putin ha "tomado la decisión" de invadir Ucrania, una invasión que podría ocurrir en los próximos días, según la inteligencia estadounidense.

Sin embargo no aclaró en que basa esa información y porque todos los pronósticos anteriores no se cumplieron. El presidente estadounidense agregó que no era demasiado tarde para revertir esa decisión: "Rusia aún puede elegir la diplomacia. No es demasiado tarde para desescalar y devolver la mesa de negociación", intimó a su par ruso, Vladimir Putin.

Por su parte el cuestionado organizador de fiestas y primer ministro británico, Boris Johnson, también adelantó que la guerra es cuestión de horas. “Si se invade Ucrania , el impacto resonará en todo el mundo y esos ecos se escucharán en el este de Asia y se escucharán en Taiwán", aseguró.

Por otro lado, el Kremlin, que asegura que sus movimientos militares se tratan solamente de un "ejercicio", indicó que probó con éxito sus misiles balísticos con capacidad nuclear e hipersónicos como parte de los ejercicios estratégicos anuales Grom. “Todos los misiles alcanzaron sus objetivos, lo que confirma sus objetivos de desempeño”, explicó en un comunicado que además señaló que los ejercicios incluyeron submarinos nucleares y bombarderos Tu-95.

La agencia de noticias estatal rusa Ria Novosti publicó una fotografía que muestra a Putin viendo los ejercicios desde un centro de comando junto al presidente bielorruso Alexander Lukashenko.

Ria Novosti también publicó una serie de videos que muestran el lanzamiento de prueba del misil hipersónico Kinzhal golpeando objetivos terrestres, así como el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental RS-24 Yars.

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció un día antes que los simulacros de Grom se llevarían a cabo “bajo la supervisión del comandante en jefe supremo de las fuerzas armadas rusas, Vladimir Putin”.